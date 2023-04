Scontro tra un’auto e un furgone che va a fuoco: 4 feriti, due gravi

L’incidente in corso Bergamo ha riguardato un furgone e una vettura

Il conducente del furgone salvato da un passante, i pompieri ‘liberano’ il guidatore dell’auto

LECCO – Gravissimo incidente quello accaduto nella notte a Lecco, in Corso Bergamo, dove un’auto e un furgone si sono scontrate violentemente: il bilancio è di quattro persone ferite, due delle quali trasportate in ospedale in codice rosso.

In seguito allo scontro, il materiale trasportato dal furgone ha preso fuoco, innescando l’incendio del mezzo.

L’autista che era a bordo è stato fatto scendere grazie all’intervento di un passante che ha assistito alla scena, mentre il conducente dell’auto è rimasto bloccato all’interno della vettura. Salvi i passeggeri di entrambi i veicoli, che sono usciti in autonomia dai rispettivi mezzi.

Insieme ai soccorsi sanitari, mobilitati anche in elicottero, e alla Polizia di Stato sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per circa un’ora con cesoie idrauliche e divaricatori per estricare il guidatore dell’auto, mentre parte delle squadre hanno operato allo spegnimento delle fiamme che hanno divorato il furgone.

I feriti sono stati trasferiti in ospedale.