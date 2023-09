Maltempo sferza il Lecchese: numerosi gli allagamenti

Esondato il Caldone in Via Porta e pieno d’acqua il sottopasso ferroviario di Corso Carlo Alberto a Lecco

Vigili del Fuoco impegnati su una trentina d’interventi in tutta la provincia

LECCO – Una giornata di piogge intense e senza tregua sta facendo pagare lo scotto al territorio Lecchese: le prime criticità provocate dal maltempo stanno iniziando a emergere sotto forma di allagamenti.

Stando alle segnalazioni sopraggiunte finora risulterebbe chiuso temporaneamente il passaggio pedonale di Via Porta a Lecco, dove il Caldone è esondato. Sempre nel capoluogo risulta allagato anche il sottopasso ferroviario di Corso Carlo Alberto.

Ma la conta dei danni non si sta facendo solo nella città di Lecco: nel Comune di Olginate risulta impraticabile a causa dell’acqua Via Aldo Moro. Mentre scriviamo i Vigili del Fuoco risultano impegnati in una trentina di interventi urgenti su tutta la provincia.