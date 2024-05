Moto: terzo posto per il calchese AleGas48 alla 2^ gara del Civ, categoria junior

Terzo posto alla seconda tappa del Civ, campionato italiano velocità, categoria junior

La promessa del motociclismo Alessandro Lora sta confermando il proprio talento anche nella nuova categoria

CALCO – Seconda gara ed è già podio per Alessandro Lora, la giovanissima promessa del motociclismo, capace di farsi notare anche quest’anno nella stagione, appena iniziata, del Civ, campionato italiano velocità, categoria junior.

Dopo un sesto posto all’esordio, nella gara disputata all’autodromo di Magione in Umbria a inizio anno, AleGas48, questo il nick name dello sportivo calchese, socio del Moto club Merate, è stato capace di conquistare il podio con la nuova moto allestita dal team FRT by M&M nel corso della seconda tappa del Civ andata in scena lo scorso fine settimana al circuito internazionale d’Abruzzo.

“Già dalle prove avevamo intuito che Alessandro avrebbe potuto fare bene” commenta con entusiasmo papà Marco, al suo fianco, insieme a tutta la famiglia, nelle lunghe trasferte su e giù per l’Italia. “Alla qualifica uno di sabato era arrivato quarto con un buon tempo mentre alla qualifica due e allo sprint race di sabato sera, complice le cattive condizioni meteo, non era andato benissimo. Domenica invece Alessandro ha tirato fuori grinta e convinzione, chiudendo settimo la gara 1 e terzo la gara 2, sorpassando negli ultimi tre giri tre motociclisti, fregando il terzo all’ultima curva”.

“Grazie a questa prestazione, Ale è tornato nel suo ambiente naturale: il podio” conclude papà Marco, lanciando un appello a chiunque volesse contribuire, come sponsor, a sostenere il sogno di AleGas48.