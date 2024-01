Mandello. Addio a Massimo Scotti, Alpino e colonna di Elbaman

Tutti lo ricordano per la sua grande disponibilità. I funerali venerdì alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore

“La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel nostro gruppo e nel nostro cuore”

MANDELLO – E’ andato avanti l’Alpino Massimo Scotti del Gruppo Alpini Mandello del Lario. Un uomo molto conosciuto e apprezzato in città e non solo per la sua grande disponibilità.

Sposato, classe 1945, era padre di Marco e Riccardo. A ricordarlo gli amici del gruppo Alpini di Mandello per voce del capogruppo Claudio Bianchi: “Carissimi amici Alpini, con profondo dolore vi comunico la triste notizia della scomparsa del nostro socio Massimo Scotti. Massimo era un alpino sempre disponibile a dare una mano con le sue competenze e un caro amico. La sua scomparsa lascia un vuoto nel nostro gruppo e nel nostro cuore”.

Massimo Scotti è stato anche una delle colonne portanti di Elbaman, prestigiosa gara di triathlon che si svolge all’Isola d’Elba organizzata dal figlio Marco con il suo team. E proprio Andrea Giusti del team Elbaman ha voluto ricordarlo così: “Oggi ci ha lasciato il grande Massimo Scotti, papà di Marco Scotti. Una colonna portante di Elbaman, un grande Amico, un instancabile lavoratore, una Persona speciale! Sempre pronto ad aiutare tutti con grande cuore ed enorme umiltà. Ci mancherai Massimo, come mancano le grandi persone! Mancherai a tutti noi, tutto l’anno, nei preparativi infiniti del nostro Elbaman! Mi mancheranno le tue telefonate piene di “…grazie e scusami…”. Ci mancheranno i tuoi occhi emozionati, pieni di orgoglio, quando parlavi di cosa ‘il Marco e la tua famiglia allargata di Elbaman hanno messo su’. Grazie per tutto quello che hai fatto. Grazie da parte di Elbaman Team. Grazie da parte di ogni concorrente. Grazie da parte di ogni volontario. Grazie da parte della tua Isola del cuore”.

Un ricordo carico di stima anche dal Comune di Campo nell’Elba: “E’ morto ieri Massimo Scotti, da sempre un amico dell’Isola d’Elba. Colonna portante di Elbaman ha contribuito a far crescere la manifestazione e l’immagine del nostro territorio grazie al suo impegno, al suo instancabile lavoro e ai suoi modi gentili. Questa Amministrazione si stringe intorno al dolore del figlio Marco e di tutta la sua famiglia”.

I funerali saranno celebrati venerdì 12 gennaio alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Mandello. A concelebrare la funzione saranno presenti gli amici monsignor Bruno Fasani e don Vittorio Bianchi.