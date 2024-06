Addio alla maestra Franca Cicolari, per 40 anni ha insegnato a Bellano

Intere generazioni di bambini sono cresciuti sotto la sua ala

Alla storica maestra Franca va il riconoscente ricordo da parte di tutta la comunità bellanese

BELLANO – E’ grande il dolore a Bellano per la morte all’età di 93 anni di Franca Cicolari, storica maestra che per 40 anni ha insegnato nella scuola del paese e di cui è ancora vivo il ricordo in tantissimi cittadini.

“Intere generazioni di bambini bellanesi sono cresciute educate da Franca insieme alla sorella gemella Liviana, compagna di vita scolastica e familiare – ricorda il sindaco Antonio Rusconi -. Franca lascia Liviana con cui ha sempre condiviso tutto, lavoro e casa e tanto sport. Insieme a lei ha percorso tutti i passi della sua vita, sui sentieri bellanesi, entrambe amanti della Muggiasca. Per tanti anni socie attive del Cai Bellano“.

A Franca va il riconoscente ricordo da parte di tutta la comunità bellanese, e a Liviana e a tutta la famiglia un dolce abbraccio. Il funerale sarà celebrato oggi, sabato 22 giugno, alle ore 15.