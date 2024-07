Barca in avaria di fronte al Moregallo, intervenuti i Vigili del Fuoco

L’evento nella serata di ieri, lunedì, sei persone recuperate insieme all’imbarcazione

Impegnata nelle operazioni la squadra nautica dei Vigili del Fuoco

MANDELLO – Intervento nella serata di ieri, lunedì, per i Vigili del Fuoco, usciti sul lago per recuperare una barca in avaria di fronte al Moregallo. In difficoltà le sei persone a bordo, tratte in salvo dalla squadra nautica giunta sul posto.

Oltre a mettere in sicurezza gli occupanti, gli operatori hanno trainato la barca fino a riva, in porto sicuro. Le operazioni di recupero sono durate all’incirca un’ora.

E’ già il secondo episodio di questo tipo che in poco tempo si è verificato in provincia: domenica è successo alla Diga di Olginate. Anche in quel caso a recuperare gli occupanti a bordo ci avevano pensato i Vigili del Fuoco.