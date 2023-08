Lutto a Brivio per la morte della maestra Patrizia Riva. “Siamo sgomenti e addolorati”

Aveva 64 anni

Originaria di Colle Brianza, si era trasferita a Brivio dopo il matrimonio con Benedetto Lascala

BRIVIO – L’intera comunità di Brivio è in lutto per la scomparsa di Patrizia Riva, la storica insegnante della scuola elementare del paese che si è spenta mercoledì 23 agosto a 64 anni.

Su Facebook il messaggio di cordoglio del sindaco di Brivio, Federico Airoldi: “Patrizia siamo sgomenti e addolorati. La professionalità e l’umanità con le quali hai svolto il tuo lavoro di insegnante, l’attenzione e la premura che hai dedicato a ciascuno dei tuoi ragazzi e la correttezza che hai sempre dimostrato nei rapporti con colleghi e genitori rimarranno per sempre nei nostri cuori come esempio di vita. Oggi scorrono i ricordi delle tante visite di istruzione che ci hanno visto insieme, tu insegnante, io organizzatore ed accompagnatore. Ti saluto come Sindaco, ti saluto a nome di tutti, esattamente come vorrebbero ad uno ad uno i tuoi amati alunni e le loro famiglie, grati per quanto ci hai donato. Ti ricorderemo con affetto stringendoci in un forte abbraccio con Carola e Lorenzo (i due figli della donna)”.

L’insegnante era originaria di Colle Brianza e si era trasferita a Brivio dopo il matrimonio con Benedetto Lascala, anche lui particolarmente conosciuto a Brivio, soprattutto per l’impegno nelle associazioni di volontariato tra cui la ProLoco e il Gruppo escursionisti briviesi. Anche la maestra Patrizia Riva, in pensione da circa due anni, si è molto dedicata al volontariato sia all’hospice Il Nespolo di Airuno, sia alla Casa Frigerio di Brivio.

I funerali della donna verranno celebrati venerdì 25 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di Brivio. La maestra Riva aveva chiesto di non inviare fiori, ma devolvere offerte all’associazione Fabio Sassi onlus, che gestisce l’hospice Il Nespolo.