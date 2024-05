Bellano. Cadavere rinvenuto in un prato, Carabinieri sul posto

Il ritrovamento nel pomeriggio di oggi in un prato in località Bonzeno

Si tratta di un uomo, deceduto da diverse ore. Indagano i Carabinieri

BELLANO – Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio, in località Bonzeno nel comune di Bellano, in un prato all’interno di una proprietà privata.

L’uomo è stato ritrovato riverso a terra, con un piede rotto. Si tratterebbe di una persona allontanatasi da Rogeno qualche giorno fa, tra il 15 e 16 maggio, di cui era stata denunciata la scomparsa.

Ad accorgersi per prima del cadavere la proprietaria del campo, un uliveto. Sul posto si sono subito portati i Carabinieri, la zona è stata transennata e resa inaccessibile. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle cause che hanno portato l’uomo al decesso.

Maggiori informazioni non appena possibile