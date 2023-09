Merate: rapina a mano armata alla Coop del centro

E’ successo questa sera, giovedì, intorno alle 19

L’uomo, vestito di nero e con il volto travisato da un passamontagna, è entrato nel negozio puntando una pistola

MERATE – Rapina a mano armata questa sera, giovedì, all’interno del supermercato Coop della centralissima piazza don Minzoni. E’ successo intorno alle 19 quando l’esercizio alimentari era particolarmente affollato.

Un uomo, vestito di nero e con il volto completamente travisato da un passamontagna, è entrato nel supermercato con in mano una pistola (non si sa se vera o giocattolo) dirigendosi direttamente verso le casse. Senza proferire una parola, si è avvicinato alla cassiera puntando ai soldi contenuti nel registratore di cassa. Una scena inquietante a cui hanno assistito le persone che in quel momento erano presenti nel negozio. A imbattersi per prime nel malvivente, in base alle testimonianze raccolte tra i testimoni, una signora che stava uscendo dal negozio con una bambina e che, trovandosi di fronte l’uomo con la pistola in mano, ha lanciato un urlo di panico.

Un terrore che poi si è diffuso tra tutti i clienti con alcuni che sono scappati fuori in piazza (dando l’allarme alle forze dell’ordine) e altri che hanno cercato di trovare riparo tra gli scaffali.

Nel frattempo il bandito ha racimolato dalla cassa i contanti presenti ed è poi scappato di corsa a piedi fuori. Alcune persone l’hanno visto dirigersi verso il parco Belgiojoso scomparendo poi nel nulla. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Merate e di una della Polizia locale di Merate: le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti iniziando a cercare il malvivente. La speranza è quella di riuscire a ottenere preziose informazioni dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.