Missaglia, violento scontro tra due auto alla curva della Pianina

L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì, intorno alle 8

A scontrarsi in curva una Fiat Cinquecento e una Toyota: soccorsi anche due bambini che stavano andando a scuola

MISSAGLIA – Violento scontro questa mattina, martedì, poco dopo le 8 alla curva della Pianina a Maresso. A restare coinvolte nell’incidente due auto, una Fiat Cinquecento con a bordo un papà che stava accompagnando i bambini di 10 e 6 anni a scuola e una Toyota, in marcia in direzione opposta.

L’urto è stato particolarmente violento tanto che inizialmente i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, corrispondente alla massima gravità. Immediatamente si sono portati in via XXV Aprile due ambulanze, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia locale e una pattuglia dei Carabinieri.



Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro sono apparse meno serie di quanto temuto in un primo momento con i feriti accompagnati in ospedale a Merate e a Vimercate.

Anche una signora di 78 anni, che in quel momento stava percorrendo a piedi la strada, ha dovuto ricorrere alle cure mediche dopo essere caduta al suolo non si sa se perché urtata accidentalmente nell’incidente oppure per lo spavento.