Nel giorno del funerale, a Monte Marenzo nasce “L’albero di Giulia”

“Un albero per Giulia: monito contro la violenza di genere”

L’iniziativa di Pol. Monte Marenzo area sociale, Telethon Lecco e Uildm Lecco

MONTE MARENZO – Proprio nel giorno del funerale di Giulia Cecchettin, giovanissima vittima di femminicidio, a Monte Marenzo le è stato dedicato un albero che vuole essere un monito contro la violenza di genere. L’iniziativa è stata organizzata da Polisportiva Monte Marenzo (area sociale), Telethon Provinciale, Uildm sezione di Lecco che ha voluto dedicare alla giovane di Vigonovo (VE) l’acero rosso collocato nell’aiuola vicino al monumento di Telethon, all’incrocio tra Via Colleoni e Via G.B. Marenzi.

“Questo è l’albero di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza, un monito per educare alla valorizzazione delle differenze di genere, soprattutto un’esortazione a mantenere alto il rispetto per i valori umani. Questa scelta è il nostro piccolo contributo a tenere alta l’attenzione per gli episodi sempre più frequenti di atteggiamenti violenti contro le donne che stanno diventando sempre più un’emergenza sociale”.