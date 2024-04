Paura a La Valletta Brianza: auto in fiamme, soccorsi due giovani

L’episodio alle 10.30 di questa mattina, sabato

In posto i Vigili del Fuoco e i sanitari

LA VALLETTA BRIANZA – Spavento questa mattina intorno alle 10.30 alla Valletta Brianza, in via Rivazza, dove un’auto ha preso fuoco poco dopo l’accensione. A bordo due giovani di 23 e 26 anni, soccorsi dai sanitari giunti in posto.

In via Rivazza sono giunti i Vigili del Fuoco da Lecco e Merate che hanno spento l’incendio e delimitato l’area. In volo anche l’elisoccorso.

I due giovani sono stati soccorsi in codice giallo, fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze.