Punto da un insetto a Galbiate, 43enne trasportato all’ospedale in elicottero

GALBIATE – L’allarme è scattato poco prima delle 12 di oggi, martedì 4 luglio, in via Ca’ del Buron a Galbiate per un uomo che è stato punto da un insetto.

Il 43enne è stato male probabilmente a causa di una reazione allergica in seguito alla puntura di un calabrone. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che si è alzato in volo da Como. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).