Robbiate: polpette avvelenate per strada. Attenzione per i cani

Erano sette ed erano adagiate in via Cadorna vicino a degli alberi

Un cane ne ha ingerite due ed è stato trasportato subito dal veterinario che ha accertato la presenza di sostanze tossiche nelle polpette avvelenate

ROBBIATE – Erano sette, per strada, vicino agli alberi, in via Cadorna, la strada che collega il centro a via dei Tigli. Stiamo parlando delle polpette avvelenate trovate ieri mattina, sabato, da una ragazza che era a spasso con il proprio cane per il paese. Proprio l’animale di quest’ultima, attirato dall’esca, si è avvicinato alle polpette mangiandone due.

Non appena accorta di quello che era successo la giovane ha portato il cane da un veterinario che ha confermato la presenza di sostanze tossiche nel cibo.

Della vicenda è stata subito informata l’amministrazione comunale con il sindaco Marco Magni che ha allertato l’ufficio tecnico per fare rimuovere le polpette avvelenate rimaste in strada. Come da procedura verranno svolte delle analisi per avere certezza che dentro vi fosse del veleno. Il primo cittadino ha poi provveduto a informare la cittadinanza di quanto avvenuto con una nota pubblicata sui social per mettere in guardia i possessori di cani sulla presenza di altre polpette avvelenate in altre parti del paese. L’invito è inoltre quello di segnalare in Comune eventuali nuove presenze di cibo sospetto per strada.