Valmadrera in lutto per Leopoldo Bonacina, morto sul Moregallo

Il 58enne, esperto alpinista, era membro dell’Osa

“E’ scomparso sulla montagna di casa. Siamo scossi ed increduli dell’accaduto”

VALMADRERA – Lutto in città per l’improvvisa scomparsa di Leopoldo Bonacina, 58 anni, vittima di un incidente in montagna sul Moregallo.

Ieri giovedì, l’uomo, esperto escursionista e alpinista, membro dell’Osa Valmadrera, si era recato come tante altre volte sul monte di casa insieme al suo cane, quando qualcosa è andato storto.

L’allarme per il mancato rientro era scattato intorno alle 18.30: per ore i tecnici del Soccorso Alpino coadiuvati dai Vigili del Fuoco lo hanno cercato, battendo tutti i sentieri della zona, da Valmadrera a Canzo. Poi l’abbaiare di un cane, verso le 20, li ha guidati alla tragica scoperta, nei pressi del Canalone Belasa, itinerario per escursionisti esperti che sale verso la cima del Moregallo.

Per motivi da chiarire Leopoldo è scivolato, precipitando dalla cresta fino in fondo al canale per circa un centinaio di metri. Un volo che non gli ha lasciato scampo, come hanno purtroppo accertato i soccorritori che lo hanno raggiunto. Dopo lunghe e complicate operazioni la salma del valmadrerese è stata recuperata e riportata a valle dall’elisoccorso di Como intervenuto sul posto.

La notizia in poche ore ha fatto il giro della città, suscitando profondo dolore e sgomento. Leopoldo Bonacina viveva in frazione Ceppo con la madre “Leo, o Poldo, com’era chiamato da alcuni, era una persona conosciutissima a Valmadrera, per anni ha lavorato presso il Centro Diurno per Disabili – ha ricordato il sindaco Antonio Rusconi – aveva fatto anche diverse esperienze con il Mato Grosso, è sempre stato vicino agli ultimi. Amava la montagna, era un alpinista, aveva fatto salite importanti e il Moregallo era la sua seconda casa possiamo dire, penso che il passaggio dove è purtroppo scivolato l’abbia fatto migliaia di volte, difficile dire poi cosa sia accaduto – ha aggiunto. Siamo davvero senza parole, un pensiero alla sua famiglia, in particolare alla madre”.

Anche gli amici del gruppo Osa Valmadrera piangono Bonacina, membro dell’Associazione: “Ieri in serata, l’elicottero ha solcato il buio e la speranza ha lasciato il posto ad una struggente notizia. Leo purtroppo è deceduto sul Moregallo, la montagna di casa – scrivono sulla loro pagina facebook – Siamo scossi ed increduli dell’accaduto. Ci stringiamo in un forte abbraccio alla mamma, alle sorelle ed a tutti i familiari”.

“Io e Leopoldo siamo cresciuti nella stessa via a 150 metri di distanza, anche se sono 8 anni più grande lo conosco da quando è un bambino – ricorda commosso Domenico Rusconi, presidente del sodalizio valmadrerese – amava la montagna, era un alpinista esperto e anche scialpinista, aveva salito anche diversi 4 mila delle Alpi ed era un socio storico dell’Osa, il prossimo anno avrebbe festeggiato i 50 anni di tesseramento. E’ una perdita profonda per il nostro sodalizio, siamo davvero sconvolti”.

Si attende ora di conoscere la data dei funerali.