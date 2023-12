Dramma sul Moregallo, 58enne disperso trovato morto dai soccorritori

L’allarme era scattato intorno alle 18.30

Le ricerche dei soccorritori hanno avuto un esito drammatico

VALMADRERA – Tragico incidente nella serata di oggi, giovedì 14 dicembre, sul Monte Moregallo. Un escursionista di 58 anni è stato ritrovato senza vita dai soccorritori allertati per il suo mancato rientro.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30. Stando a quanto appreso il 58enne si era recato sul Moregallo insieme al suo cane senza però fare ritorno.

In posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino Stazione Triangolo Lariano e anche i Vigili del Fuoco. Una ventina gli uomini del Cnsas impegnati nelle ricerche, hanno perlustrato tutti i sentieri da Valmadrera a Canzo. Intorno alle 20 l’abbaiare di un cane nei pressi del Canalone Belasa ha allertato i soccorritori che hanno potuto così ritrovare l’uomo, purtroppo senza vita. Il 58enne è precipitato per un centinaio di metri dalla cresta fino al fondo del canale.

È stato attivato l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento, che si è svolto quando era già buio, è stato molto complesso. Il medico ha constatato il decesso e, poco dopo le 21, il corpo è stato recuperato con il verricello. Le squadre sono rientrate in serata.

Durante le operazioni, persone non identificate hanno disturbato lo scenario, utilizzando un puntatore laser: un comportamento inappropriato, che mette a rischio la sicurezza dell’equipaggio dell’elicottero e importuna i soccorritori e quindi da non mettere in atto.