Calolzio. Soccorso dei Vigili del Fuoco in zona impervia sulla mulattiera per Lorentino

Intervento alle 19.30 di ieri, mercoledì 1° maggio

Un 74enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

CALOLZIOCORTE – Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco a Calolziocorte intorno alle ore 19.30 di ieri, mercoledì 1° maggio. La squadra speleo alpino fluviale e una squadra con autopompa si sono recate in via Lorentino, la mulattiera che dalla frazione di Foppenico sale alla frazione di Lorentino, per prestare soccorso a un 74enne.

L’uomo è stato trasportato tramite barella Kong fino alla zona accessibile dall’ambulanza, dove ad attenderlo c’erano i Volontari del Soccorso di Calolzio. Il 74enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).