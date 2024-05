“Utile estate” di Living Land: online i bandi estivi per i giovanissimi

Il progetto è rivolto ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2006 e il 2009

LECCO – Online i bandi dell’offerta estiva di Living Land, progetto di Consorzio Consolida, rivolta ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2006 e il 2009, per offrire loro una “estate utile” durante la quale vivere un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità.

L’iniziativa proposta dai Comuni dell’Ambito di Lecco prevede che i ragazzi selezionati svolgano, in gruppi di otto/dieci, delle attività di riqualifica e manutenzione di spazi ad uso pubblico e attività a contatto con la natura e con gli animali, accompagnati da un tutor, che garantirà quella particolare attenzione educativa nello svolgimento delle attività che connota il progetto Living Land.

Aderiscono all’iniziativa i Comuni di Annone Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Carenno, Calolziocorte, Castello Brianza, Civate, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garlate, Garbagnate Monastero, Lecco, Malgrate, Molteno Monte Marenzo, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Sirone, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Anche nei Comuni dell’Ambito di Bellano, i partecipanti, in gruppo massimo di dieci, svolgeranno per due settimane interventi di riqualifica, manutenzione e pulizia di alcune aree ad uso pubblico a Abbadia Lariana, Bellano, Ballabio, Colico, Dervio, Lierna, Mandello del Lario, Margno e Casargo, Pasturo, Primaluna e Cortenova, Valvarrone.

Tutte le esperienze, ognuna delle quali ha una durata di due settimane (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 per un totale di 32 ore settimanali, incluso il momento del pranzo), prevedono un riconoscimento ai partecipanti attraverso un buono acquisto di 150 euro, spendibile in alcune realtà commerciali del territorio.

I periodi di attività, a seconda dei luoghi, sono dal 17 al 28 giugno, dal 1 al 12 luglio, dal 15 al 26 luglio.

Per partecipare ai bandi è necessario essere nati tra il 2006 e il 2009 e avere residenza nei Comuni che aderiscono all’iniziativa, come specificato sui bandi. È possibile iscriversi fino al 2 giugno 2024 compilando i form presenti sul sito di Living Land www.livingland.info. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 335 7502021.