Oggiono. 500° anniversario della scomparsa di Marco d’Oggiono, gli eventi in programma

L’appuntamento è per domenica 5 maggio

Alla regia l’Associazione ARCAO, in collaborazione con Fondazione del Lecchese e il patrocinio del Comune di Oggiono

OGGIONO – In occasione del 500° anniversario della scomparsa del maestro del Rinascimento Marco d’Oggiono, l’Associazione ARCAO (Associazione culturale archeologica Oggiono), in collaborazione con la Fondazione del Lecchese e il patrocinio del Comune di Oggiono, organizza per domenica 5 maggio alcune iniziative che mettono in luce, attraverso le opere dell’artista, la cultura, la religione, la moda e l’arte del cinquecento.

Gli appuntamenti