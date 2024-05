Vandalizzata la sede della ColicoDerviese, si cercano i responsabili

Lo spazio dell’associazione devastato da malviventi

Altri luoghi sarebbero stati colpiti, forze dell’ordine al lavoro per smascherare i colpevoli

COLICO – Porta sventrata, cassetti aperti, oggetti riversati sul pavimento. Questo è lo scenario di devastazione che è apparso a chi martedì mattina ha varcato la soglia della sede della ColicoDerviese. Dei malviventi, tuttora ignoti, si sono introdotti nel “covo” della società sportiva, mettendo in atto una serie di atti vandalici.

“Una scena decisamente desolante, per coloro che per primi si sono trovati ad aprire le porte della nostra associazione. Uno scenario in qualche modo catastrofico. Investimenti, sacrifici, rovinati da qualche ladruncolo. Dei malviventi hanno spaccato la porta principale e sono entrati, hanno devastato quasi tutto, cercando di portare via il più possibile. L’associazione farà i passi necessari per cercare di individuare questi malviventi”, le prime parole della società.