Merate, al via la rassegna teatrale Ronzinante for…maggio

Il primo spettacolo è in programma sabato 4 maggio

Al termine di ogni spettacolo di Ronzinante for…maggio verrà messo in palio un cesto di prodotti caseari a km zero

MERATE – Al via Ronzinante for… maggio, l’originale rassegna teatrale promossa dall’associazione Ronzinante per il mese di maggio coniugando quattro freschissimi e divertenti spettacoli con la possibilità di vincere, al termine di tutte le serate, un cesto di prodotti caseari a km zero dell’azienda agricola Ghezzi di Merate.

Il primo appuntamento della kermesse è in programma sabato 4 maggio alle 21 con “Una cena all’italiana”, spettacolo della compagnia teatrale Lati di Bergamo in cui un’occasione conviviale di fine estate, si trasforma, tra portate infinite e discorsi politici, in un confronto-scontro generazionale.

La rassegna continuerà il 10 maggio con “Parole e musica – Nudi e crudi” con Ronzinante e il maestro Burrafato Suleima mentre il 18 maggio andrà in scena la commedia “Donne come noi. L’amore al tempo dei social” con Creadiva&Cheproblemacè. Infine il 30 maggio gran finale con Ronzinante con lo spettacolo “I Promessi Storti”.

Tutti gli appuntamenti si terranno allo Spazio 50 di via Vittorio Veneto 2 con ingresso a offerta libera. E’ consigliata la prenotazione al 335 5254536 oppure via mail a inforonzinante.org