Nuovi incontri a maggio per Leggermente: il 2 maggio a Calolzio Rosa Teruzzi

Settimana prossima previsti due appuntamenti in Confcommercio Lecco e presso la Pizzeria Fiore

LECCO – Continuano le proposte di Leggermente nel mese di maggio. La manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco – in attesa dell’incontro di questa sera, giovedì 2 maggio con la scrittrice e giornalista Rosa Teruzzi che, alle 20.30 a Calolzio presso la sede della Pro Loco in via Fratelli Calvi, presenterà il suo ultimo libro intitolato “La ballata dei padri infedeli” (Sonzogno) – propone per la prossima settimana due incontri.

Venerdì 10 maggio alle ore 18 presso Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco Giuseppe Culicchia presenterà “Il libro dell’amore impossibile” (Harper & Collins). A Napoli, ogni manifestazione della vita, anche la più profana, porta in sé qualcosa di profondamente sacro. Questo spiega a Giuseppe Culicchia, in una passeggiata napoletana, Francesco Durante, grande scrittore e suo caro amico. Una guida d’eccezione che lo conduce a Palazzo Zevallos Stigliano, in via Toledo, davanti al quadro di una giovane “con il capo coperto da un velo, le mani giunte e gli occhi tristissimi”. È il ritratto di Giulia Spinelli, una ragazza di buona famiglia che si innamorò del suo maestro di musica, Giovanni Battista Pergolesi. Seduti uno accanto all’altra al pianoforte, i due scoprirono un sentimento fortissimo. È proprio qui, però, che comincia la storia tragica di questo amore impossibile. Per salvare la vita del suo amato, Giulia scelse infatti la clausura. E il giorno della monacazione, Pergolesi suonò l’organo mentre lei prendeva i voti. Fu l’ultima volta che si videro, e dal dolore del distacco sgorgarono le note dello Stabat Mater, l’opera più celebre del musicista.

Domenica 12 maggio alle ore 20 presso la Pizzeria Fiore di via Belfiore 1 a Lecco spazio invece a Maurizio De Lucia e Salvo Palazzolo autori del libro “La cattura. I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia” (Feltrinelli). L’incontro è organizzato in collaborazione con il Centro Promozione Legalità di Lecco, Libera Lecco e l’Istituto Bachelet di Oggiono. A raccontare l’ossessione di trent’anni e i retroscena della cattura del latitante è il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, che firma un intenso racconto con l’inviato di “Repubblica” Salvo Palazzolo. Un libro che ripercorre i segreti più profondi della primula rossa di Cosa nostra, dalle stragi del 1992-1993 alle complicità eccellenti, e che si arricchisce a ogni pagina di colpi di scena: la lunga indagine che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro è stata costellata da imprevisti e dall’ombra di misteriose talpe ancora senza nome. Questo racconto ha come protagonisti gli uomini dello Stato, magistrati e carabinieri, ed è fondamentale per decifrare le trasformazioni di un fenomeno criminale che continua a infiltrarsi nella società e nei palazzi. De Lucia e Palazzolo saranno protagonisti lunedì 13 maggio anche di due incontri con gli studenti: alle ore 9 presso l’auditorium della Casa dell’Economia in via Tonale a Lecco e alle ore 11.30 proprio presso il Pala Bachelet di Oggiono.

Leggermente è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione e della Regione Lombardia, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco e del Comune di Lecco. Il tema scelto per l’edizione 2024 è “Leggere il presente, re-immaginare il futuro. Non smettere la passione di andare oltre”. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Manuela Nicolini, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex, Iperal e Cartiera dell’Adda. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, Sistema Bibliotecario Lecchese, Il Filo Teatro, Avpl, Libera, Cpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.