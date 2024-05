Brianza Classic Team. Trionfo “bis” per Dell’Oro e Rusconi all’Autogiro d’Italia

Vincitori assoluti, primeggiano anche nella categoria Classic

Protagoniste del successo due auto del 1976, Giulia Super 100 e Alfa Romeo Giulia

BOSISIO PARINI – Dopo 1600 chilometri, sei tappe e diverse prove cronometrate dall’appenino tosco-emiliano al Delta del Po’, il traguardo dell’Autogiro d’Italia ha incoronato i suoi vincitori: sono Erik Dell’Oro e Nicoletta Rusconi del Brianza Classic Team. Un trionfo doppio per l’equipaggio di Bosisio Parini nella sesta edizione del circuito, ormai appuntamento immancabile nel panorama dei challenge d’epoca, che oltre ad aggiudicarsi il primo podio assoluto, si è anche preso il primo posto nella categoria Classic.

A contribuire alla consacrazione, oltre alla bravura della squadra, le due auto (entrambe del 1976) che da Arezzo hanno attraversato Livorno, Maranello, Ravenna, Pesaro e Senigallia, per poi fare ritorno al punto di partenza, accolte dagli sbandieratori della Città di Arezzo: una Giulia Super 100 (vittoria assoluta) e un’Alfa Romeo Giulia (categoria Classic).

Sette equipaggi in totale schierati dal gruppo di Bosisio Parini nell’appuntamento in svolgimento dal 5 all’11 maggio, che ha potuto fregiarsi anche del terzo posto assoluto di Pirovano-Ravasi su Jaguar XK120 del 1950. Nella classifica Classic secondo posto per Sacchi – Dell’Oro, terzi Frigerio – Arrigosi nella categoria Supercar, l’equipaggio Meda-Risi ha invece primeggiato vincendo l’ultima tappa. Infine, il premio eleganza è andato all’equipaggio Riva-Sironi su Jaguar XK 140 del 1957.

I motori degli equipaggi Brianza Classic Team fremono già per la prossima edizione, anche se nel frattempo ci sono ancora tanti appuntamenti da onorare per il gruppo. Già settimana prossima, il 25 e 26 maggio, toccherà alla Turisticar sulla strada delle “cento valli”, poi sarà la volta della ‘100 miglia sotto le stelle’ il 29 giugno. A chiusura di stagione “Laghi Briantei” a luglio e la Minituristica al Castello di Padernello in ottobre.