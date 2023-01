Incidenti sulle piste di Bobbio, doppio intervento dei soccorsi

Due persone trasportate all’ospedale con l’elisoccorso

BARZIO – Oltre all’intervento del Soccorso Alpino stazione Valsassina per un giovane infortunato su un sentiero sopra Moggio, i soccorsi si sono attivati due volte nella giornata di oggi (sabato 21 dicembre) per degli infortuni nel comprensorio sciistico dei Piani di Bobbio.

La prima richiesta di soccorso è arrivata poco prima delle 11 per un infortunio che ha visto coinvolta una donna di 42 anni trasportata in elicottero all’ospedale di Gravedona (CO) in codice giallo (mediamente critico). Dieci minuti più tardi, intorno alle 11, l’elisoccorso si è alzato nuovamente in volo per un incidente che ha visto coinvolta una ragazza di 24 anni. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo (mediamente critico).