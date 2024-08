Premana. Cade e picchia la testa, elisoccorso in azione a Barconcelli

L’allarme intorno alle 12, fortunatamente nessuna grave conseguenza

L’infortunato è stato preso in carico prima dai volontari del Soccorso Alpino e poi trasportato in elisoccorso all’Ospedale

PREMANA – Elisoccorso in azione all’ora di pranzo sopra Premana, nell’alpeggio di Barconcelli, per un uomo infortunato dopo una caduta.

L’allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 12: la persona, che nella caduta avrebbe picchiato la testa, è stata soccorsa prontamente da alcuni volontari del Soccorso Alpino presenti in alpeggio, dov’è in corso il primo Past della stagione.

In posto è stato quindi chiamato l’elisoccorso del 118 decollato da Milano che ha preso in carico il malcapitato, trasportandolo all’Ospedale di Lecco in codice verde per gli accertamenti del caso.