Garlate presenta un piccolo cartellone di eventi estivi

Poesia, musica e teatro

“Ripartiamo con alcune proposte”

GARLATE – “Con qualche ridimensionamento nei numeri degli spettatori nel rispetto delle normative, ma finalmente possiamo ripartire con alcune proposte artistiche e culturali”. L’assessore alla cultura del comune di Garlate Diana Nava ha presentato il piccolo cartellone di eventi estivi: poesia, musica e teatro.

Mercoledì 15 luglio ore 21

Incontro con l’autrice Wilma Riva. Anima e Natura Discorso intorno alla poesia e letture. Cortile interno del Municipio (in caso di pioggia Sala Civica Museo della Seta).

In collaborazione con Librando.

Wilma Riva è nata e vive a Galbiate e ha insegnato per molti anni alla Scuola Primaria. Ha pubblicato nel 2015 alcuni testi nelle raccolte Poeti e Poesie, a cura di Elio Pecora, dal titolo Riflessi e successivamente Prospettive. Nel 2017 ha pubblicato il libro Io Medito. Esercizi di rilassamento, concentrazione, consapevolezza e creatività per bambini di Scuola Primaria. Nel 2019 è uscita la raccolta Anima e Natura. Finalista a diversi concorsi, ha ricevuto segnalazioni per alcuni testi e ha vinto il primo premio per le poesie a tema con Richiamo all’antica dimora al VI Concorso di Poesia Giovanni Bertacchi di Sondrio lo scorso anno. Per lo stesso concorso ha raggiunto il quinto posto nella premiazione internazionale tenuta a Roma in Campidoglio.

Venerdì 24 luglio ore 21.00

Concerto del gruppo Dōna Flor. Cortile interno del Museo della Seta (in caso di pioggia Sala Civica Museo della Seta). Prenotazione obbligatoria. Verranno rese note le modalità di prenotazione sulla pagina Facebook del Comune.

Chi è Dona Flor? Repertorio dal sapore prevalentemente sudamericano e gitano, una “free etnomusic” fatta di brani tradizionali e inediti, sonorità capoverdiane, tradizionali balcanici, klezmer e mediterranei, con arrangiamenti originali e contaminazioni jazz. E’ una musica di frontiera, un mosaico di colori e mescolanze che portano l’ascoltatore in viaggio verso terre lontane; ma sempre terre dell’uomo, in cui le emozioni si impastano di musica e spingono le radici oltre confine. Dōna Flor rivendica la bellezza e la forza del femminile, portando anche canti di donne di diversi luoghi del mondo e tradizioni.

Cecilia Fumanelli: voce

Simone Riva: chitarra, charango

Max Confalonieri: contrabbasso

Max Malavasi: percussioni

Lunedì 3 agosto e martedì 4 agosto

Performance teatrali nei cortili del paese a cura di Tramm. Il progetto “FAR.SA”, format targato Tramm, nasce dal desiderio di raggiungere il pubblico là dove vive, nei cortili o negli spazi comuni condominiali per esempio, e di ripensare l’evento teatrale in funzione del pubblico, coinvolgendolo e interpretandone le emozioni.

Chi è Tramm. Tre amici hanno dato vita ad un loro grande sogno: un’associazione di promozione sociale che, partendo dal Teatro, avvicini quanto più possibile le persone tra loro e alla cultura. Tramm si occupa della cultura e delle arti dalla formazione alla preparazione, organizzazione e gestione di eventi culturali ed artistici come spettacoli, feste, rappresentazioni per comuni, oratori ed enti pubblici e privati. Propone laboratori teatrali, corsi e percorsi che includano il teatro, la danza, il tai chi e il canto per le scuole di ogni grado (dalla materna alle superiori).