Il Ministro Valditara incontra le scuole lecchesi per il 150° della morte di Manzoni

Dopo la visita al Liceo Manzoni, il Ministro ha dialogato con gli studenti nella suggestiva cornice di Villa Manzoni

“Complimenti a tutti i ragazzi che si sono impegnati, oggi ho visto cose eccezionali frutto di tanta passione e tanta competenza”

LECCO – Avvicinare il Manzoni… a 150 anni di distanza. Questo il titolo del pomeriggio di oggi, lunedì, che ha visto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara far visita alla città di Lecco e agli studenti in occasione dell’importante anniversario del 150° della morte di Alessandro Manzoni.

Il Ministro ha dapprima fatto visita al Liceo Classico e Linguistico “A. Manzoni” di Lecco, per poi raggiungere Villa Manzoni dove gli studenti hanno presentato una serie di percorsi dedicati a Manzoni e ai Promessi Sposi. Tra i presenti il Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo; il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni con il vicesindaco Simona Piazza e l’assessore Emanuele Torri, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann con l’assessore Carlo Malugani; il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza; il Questore di Lecco Ottavio Aragona e il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio.

L’interessante pomeriggio ha visto protagonisti gli studenti: in particolare i ragazzi del Liceo Artistico “M. Rosso” hanno presentato proprie installazioni a soggetto manzoniano installate nel cortile della villa. Successivamente sono stati presentati un percorso interattivo per l’infanzia sviluppato dagli studenti del Liceo “A. Manzoni” in PCTO e un ebook dedicato ai Promessi Sposi realizzato da studenti con disabilità presso l’I.S. “G. Parini”. Molto apprezzato il musical ispirato ai Promessi Sposi realizzato dalla scuola secondaria di I grado “Don Ticozzi” con i ragazzi che hanno presentato un breve estratto. Infine gli studenti del Liceo Musicale “G.B. Grassi” hanno presentato l’intervento “I Promessi Sposi nella musica dell’800”.

L’incontro si è concluso con alcune domande degli studenti al Ministro Valditara sempre a tema Manzoni e Promessi Sposi: “Che ruolo deve avere lo studio del Manzoni nel percorso scolastico? Qualcuno, qualche anno fa, pensava di togliere di mezzo il Manzoni dalle scuole. In realtà è importante studiare il Manzoni perché, oltre a essere il primo romanzo storico della nostra letteratura, è una testimonianza stupenda di un’epoca e di un riconoscimento degli ideali di amor di patria, del Risorgimento, di quello che ha rappresentato quel percorso di unificazione nazionale”.

Il Ministro ha strappato l’applauso del pubblico quando, a una domanda sul rapporto tra Lecco e i Promessi Sposi, ha risposto: “Visitare questo territorio merita a prescindere, si tratta di uno dei territori più belli d’Europa. Poi, certamente, per uno che vuole immedesimarsi e capire i Promessi Sposi questi luoghi sono importanti perché Manzoni ne respirò la bellezza e la poesia”.

In conclusione il Ministro ha ringraziato i ragazzi: “Grazie per questa bellissima manifestazione e complimenti a tutti i ragazzi che si sono impegnati, oggi pomeriggio ho visto cose eccezionali frutto di tanta passione e tanta competenza – ha detto il Ministro -. Quindi faccio i complimenti a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi e a tutti i docenti perché sono rimasto davvero impressionato”.