“La Montagna Canta”: Il Coro Valsassina celebra 55 anni di musica e cultura

20^ edizione della rassegna canora valsassinese

CREMENO – Tutto è pronto per la 20^ edizione della rassegna “La Montagna Canta”, che si terrà il prossimo 25 maggio, alle 20.45, nella suggestiva cornice della chiesa di San Giorgio Martire a Cremeno. Quest’anno l’evento avrà un sapore speciale, coinciderà infatti con il 55° anniversario dalla fondazione del Coro Valsassina, una vera e propria istituzione nella promozione della musica popolare e corale.

Fondato nel 1968, il Coro Valsassina continua a essere un punto di riferimento per la cultura musicale, con un repertorio che spazia dalla tradizione popolare alla musica d’autore, senza trascurare incursioni nella musica pop. Il loro impegno è evidente nell’organizzazione di questa rassegna, che vedrà la partecipazione di due prestigiosi cori ospiti: il Coro Monte Pasubio di Schio, diretto dal Maestro Giorgio Mendo, e il Coro Valle del Lambro di Besana Brianza, sotto la direzione del Maestro Marco Villa.

Il legame tra il Coro Valsassina e il Coro Monte Pasubio è nato durante un’esibizione per l’anniversario della Chiesetta del Battaglione Morbegno alle Betulle. Questo legame si rafforzerà ulteriormente quando, il 15 e 16 giugno, il Coro Valsassina sarà ospite a Schio per il Raduno Interregionale Artiglieri.

Graziano Combi, presidente del Coro Valsassina, ha ricordato i momenti difficili vissuti dal coro negli ultimi anni, in particolare a causa della pandemia di Covid-19. “Dopo i festeggiamenti del 50° del 2019 e l’avvento del terribile periodo Covid, il coro ha dovuto affrontare la perdita di valide voci – ha dichiarato Combi – Ma con l’energia e la volontà che sempre ci ha contraddistinto, e grazie al nostro instancabile Maestro Maria Grazia Riva, abbiamo continuato la nostra attività per portare avanti il messaggio dell’importanza culturale del canto corale, non solo dal punto di vista artistico ma anche aggregativo.”

Combi ha inoltre lanciato un appello per nuove voci, soprattutto tenorili, auspicando l’entrata di nuovi membri che possano contribuire a mantenere viva la missione del coro. “Mi permetto di ringraziare anche le amministrazioni comunali dell’altopiano e i nostri sponsor, che da sempre ci seguono e ci sostengono in tutte le nostre iniziative.”

La rassegna “La Montagna Canta” si preannuncia un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica corale, un’occasione per celebrare la bellezza del canto condiviso e per ribadire l’importanza della cultura e della comunità. Non resta che attendere il 25 maggio per lasciarsi trasportare dalla magia delle voci corali nella splendida cornice di San Giorgio Martire.