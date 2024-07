Festival di musica ‘Tra Lago e Monti’, novità e conferme per la 37^ edizione

14 concerti tra luglio e agosto in splendide location sul lago e in Valsassina

L’inaugurazione alla Lake Arena di Lecco. Il M° Porroni: “Proposte di qualità”

LECCO – Si aprirà alla Lake Arena di Lecco il prossimo 17 luglio la 37^ edizione del Festival di Musica ‘Tra Lago e Monti’. Il ricco programma della rassegna è stato presentato questa mattina giovedì, presso la sede di Confcommercio Lecco. Una tradizione oramai consolidata, come ricordato dal direttore artistico del festival, il Maestro Roberto Porroni, affiancato dal presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati, dal Regional Head Private Banking Lombardia Deutsche Bank Italia Marco Massironi e dalla presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina.

Novità e conferme caratterizzano l’edizione 2024 del Festival ‘Tra Lago e Monti’ che prevede 14 concerti distribuiti nei mesi di luglio e agosto tra i paesi del lago e della Valsassina. L’inaugurazione sarà però a Lecco domenica sera con un concerto ‘connubio’ tra la musica classica e la musica jazz.

I partner dell’iniziativa hanno ribadito l’importanza e la ricchezza del consueto appuntamento estivo che lo scorso anno ha richiamato complessivamente 4.300 spettatori: “Confcommercio Lecco negli anni ha dimostrato di credere fermamente in questo festival, sostenendolo con convinzione e determinazione – ha detto Peccati – ‘Ta Lago e Monti’ rappresenta una rassegna di grande livello culturale e artistico, capace di proporre concerti di alta qualità in location suggestive del nostro territorio. Si conferma un appuntamento capace di dare lustro al lecchese e di fornire serate estive all’insegna della buona musica per i turisti e per i residenti”.

Un appuntamento oramai consolidato ma capace ogni anno di rinnovarsi, come precisato, “perseguendo l’obiettivo di proporre interpreti prestigiosi e rinomati a fianco di giovani dal futuro promettente”.

“Deutsche Bank conferma anche quest’anno il suo supporto al festival – ha aggiunto Massironi – una manifestazione che costituisce un unicum nel suo genere e che di anno in anno si arricchisce di nuovi elementi, nel solco della tradizione. La nostra partecipazione si inserisce nel fattivo impegno della Banca verso il territorio lecchese che si sostanzia sia nella proposizione di prodotti e servizi per le famiglie e piccole medie imprese sia nella valorizzazione del tessuto sociale locale. Oramai ci avviciniamo alla cifra tonda, saremo sicuramente ancora al vostro fianco”.

Per la prima volta il festival verrà sostenuto anche da Confartigianato Imprese Lecco: “Un calendario di appuntamenti di ottima qualità che in luglio e agosto accompagna i cittadini ma anche i numerosi turisti per i quali ormai il nostro è un territorio familiare, meta di grande interesse artistico e culturale – ha dichiarato Bonacina – abbiamo scelto di sostenere il Festival convinti che le performance artistiche inserite nel programma sapranno affascinare e arricchire il nostro territorio”.

Il festival è sostenuto anche dal Fondo Sostegno Arti dal Vivo, Valle Spluga, Camera di Commercio Como-Lecco e Ciresa Formaggi. Sette i comuni che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione e che saranno teatro dei concerti: Lecco, Barzio, Bellano, Cremeno, Cassina, Dervio e Varenna.

Ad entrare nel merito del programma il Maestro Porroni che ha presentato l’evento clou dell’edizione 2024: The rough dancer and the cyclical night di Astor Piazzola, un’opera andata persa ed interamente ricostruita proprio da Roberto Porroni che l’ha rielaborata per il suo Cuartet, che si esibirà il 27 luglio nell’anfiteatro di Dervio (ingresso 10 euro). “Quest’anno due concerti sui 14 previsti saranno a pagamento, una richiesta dei comuni stessi che mi sono sentito di accogliere. E’ probabile che si debba andare in quella direzione se vogliamo che il Festival cresca e si strutturi sempre più come i festival musicali europei” ha commentato. “Tornando al concerto, questo è uno dei lavori più intensi di Piazzolla, commissionato dall’Intar Hispanic American Arts Center di New York nel 1987. Comprende 14 brani, alcuni ballati ed intervallati da momenti di recitazione basati sul poema ‘La notte ciclica’ di Luis Borges. La partitura e la traccia dell’intero spettacolo però sono andate perdute, così ho pazientemente ricostruito l’opera partendo dal prezioso LP: un lavoro lungo e complesso ma che ha consentito di fare rinascere un capolavoro”.

Domenica 17 luglio il concerto ‘Classic&Jazz’ aprirà la 37^ edizione del Festival. Il 2 agosto a Corenno Plinio si terrà ‘Musica dalle Ande’ con Gruppi Umani (concerto a pagamento) mentre il 4 agosto a Varenna (Villa Cipressi) l’Ensemble Duomo si esibirà in ‘Antonio Vivaldi Musicista Europeo’. Il Comune di Cassina ospiterà il 7 agosto il tradizionale concerto a sorpresa: musicisti segreti, così come la musica, per una serata ricca di suspance ed emozioni. L’8 agosto a Maggio ‘Magie sonore per flauto e arpa’ con i solisti Massimo Mercelli e Nicoletta Sanzin. Il 10 agosto il Festival si sposta a Barzio con ‘La Musica da film tra Italia e Francia’ mentre il 12 agosto la bella chiesa di Vendrogno ospiterà ‘Fiati all’opera e dintorni’ con il quintetto femminile Windqueentet. Il 13 agosto si tornerà a Barzio con l’Arcomelo Ensemble e ‘Intorno a Corelli’, il 17 agosto a Concenedo (Barzio) il concerto ‘Chitarra e archi nei secoli’. Si prosegue il 18 agosto a Cremeno con Bx3: Bach, Bolling, Bernstein, mentre il 21 agosto a Moggio la serata ‘Classicità, Romanticismo, Passione’. Gli ultimi due appuntamenti sono in programma il 22 agosto a Maggio con ‘I suoni dell’anima’ e il 24 agosto a Varenna con il concerto ‘Due Mondi’, saxofono e chitarra.

“Anche quest’anno siamo certi di avere creato una proposta di qualità e alto livello che piacerà a tutti – ha detto Porroni – ringrazio tutti i partner e i sostenitori: l’obiettivo è crescere e strutturarci sempre meglio. Vi aspettiamo ai nostri concerti”.