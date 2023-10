Lecco. Nuova stagione teatrale in partenza, con uno sguardo al futuro Teatro della Società

Si intitolerà ‘Il Teatro della Società è in città’, un richiamo a come (e dove) si svilupperanno le prossime rassegne

“Con questa programmazione poniamo le basi per le future rappresentazioni che andranno in scena al Teatro della Società a lavori terminati”

LECCO – Prosa, musica classica e leggera, appuntamenti istituzionali: questi gli ingredienti che caratterizzeranno la nuova stagione teatrale 2023/2024 promossa dal Comune di Lecco, con la collaborazione di Camera di Commercio Como-Lecco. Un tradizionale e immancabile momento anche se quest’anno, a differenza dei precedenti, contornato da un’aurea speciale, evocata da un luogo altrettanto speciale, lo stesso in cui i contenuti sono stati presentati: il Teatro della Società, ancora in fase di ristrutturazione.

Perché, se la stagione teatrale sarà ospitata in altri contesti tra cui Cineteatro Palladium, Auditorium Casa dell’Economia, Sala Don Ticozzi (e anche Basilica di San Nicolò!), si è deciso di illustrarne la programmazione all’interno della struttura in Piazza Garibaldi, ancora in pieno cantiere? “Quest’anno la rassegna seguirà le linee di sviluppo della futura apertura del Teatro della Società – spiega Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura – con spettacoli pensati per tutti, sia per gli appassionati dei classici che per coloro più attirati dalla modernità, con compagnie e artisti di grande rilievo. Un programma che ricalca quanto fatto negli anni passati, ma che offrirà un’anteprima di quello che sarà possibile vedere una volta che il Teatro della Società sarà portato a compimento”.

E proprio per sottolineare la viva presenza del Teatro della Società, il format si chiamerà ‘Il Teatro della Società è in città’, promosso grazie alla collaborazione di tante realtà territoriali che metteranno a disposizione i propri spazi per permettergli di andare in scena, da novembre fino a marzo 2024. “Il Cineteatro Palladium ospiterà tutti gli appuntamenti di prosa, le iniziative musicali invece si terranno all’Auditorium Casa dell’Economia – illustra l’assessore -. Ritornerà l’Orchestra Sinfonica di Milano, un tempo denominata Orchestra Verdi e che festeggia quest’anno trent’anni di attività, con due concerti: uno in prossimità del Natale nella Basilica di San Nicolò e l’altro nel mese di febbraio, entrambi a ingresso gratuito ma per cui è gradita la prenotazione”.

E qui prende la parola proprio Ruben Jais, direttore generale dell’Orchestra Sinfonica di Milano: “E’ un grande onore essere di nuovo presenti nella rassegna, riprendere a collaborare insieme. Faremo un concerto con tre cori (sinfonico, voci bianche e giovani) in Basilica di San Nicolò per rallegrare le festività natalizie. Secondo appuntamento invece sarà in Auditorium Casa dell’Economia dove suoneremo ‘Le quattro stagioni’ di Vivaldi, raccontandole attraverso l’Ensemble laBarocca”. Sempre restando in tema di musica, nel mese di novembre previsto un appuntamento con un’artista di spicco nel panorama italiano: Dolcenera.

“Una stagione teatrale – prosegue poi Piazza – resa possibile dalla sinergia e dalla competenza mostrate dai dirigenti comunali e da tutto lo staff che collabora per la sua promozione. Senza dimenticare Acinque Energia, con il presidente Giuseppe Borgonovo sempre al fianco dell’Amministrazione comunale quando si tratta di organizzare eventi culturali in città, e Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, insieme a Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco. E poi una menzione particolare va a tutte le altre realtà del territorio che promuovono cinema, spettacoli, musica dando una vivacità culturale alla città: Cineteatro Palladium, Teatro Cenacolo Francescano, Teatro Invito, Nuovo Aquilone Cinema Teatro. A tutte le proposte i cittadini rispondono partecipando attivamente, e pertanto non posso far altro che ringraziare questa fitta rete che si è creata”.

Proprio il responsabile di sala di uno di questi contesti culturali, Silvano Tornioli del Cineteatro Palladium, è intervento: “Ringrazio per la fiducia che nuovamente ci è stata concessa, e soprattutto ci tengo a rivolgere la mia gratitudine ai volontari che mantengono aperta e viva la sala. E’ emozionante trovarsi qui, al Teatro della Società, un ambiente che passo passo si sta rinnovando, per la presentazione di una nuova stagione”.

Previsti anche due appuntamenti istituzionali, uno per il Giorno della Memoria e uno per il Giorno del Ricordo, supportati dalla Provincia di Lecco.

Da ultimo si è espresso Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque Energia, partner della stagione teatrale che si appresta a partire: “Sono contento di sostenere una programmazione così ricca, e grazie per aver scelto di raccontare la nuova rassegna in un luogo privilegiato come il Teatro della Società. In ogni città ci sono luoghi considerati “del cuore” e luoghi di produzione. Il Teatro della Società rientra in entrambe le definizioni, essendo una fabbrica di cultura ma anche rappresenta il cuore pulsante dello spettacolo in città”.

Interviene di nuovo l’assessore alla Cultura: “Qualche mese fa è partita la raccolta fondi in favore del Teatro della Società, con possibilità per chiunque di poter donare e partecipare attivamente nel far trovare a Lecco uno spazio culturale più bello, e soprattutto aperto. Una società è fatta di tante persone: ognuno può prendersi una piccola responsabilità e dare il proprio contributo. Se tutte queste azioni vengono unite come tanti pezzi di un puzzle, possono comporre una bellissima immagine: quella del Teatro della Società, finalmente a disposizione del pubblico”.

La presentazione di una stagione teatrale 2023/24 su cui aleggia la speranza dunque, in un futuro non troppo lontano, di riuscire a ospitare le prossime rassegne nel Teatro della Società rimesso a nuovo. Si parla addirittura del prossimo anno, se non di una stagione intera almeno di una parte o, nella peggiore delle ipotesi, la messa in scena sarà rimandata a quello ancora successivo.

“Non stiamo lavorando solo per questa programmazione teatrale – ribadisce Piazza – ma anche muovendoci per costruire le impalcature dei contenuti culturali che saranno rappresentati prossimamente al Teatro della Società, una volta completata la ristrutturazione”. E a proposito di impalcature, a breve riprenderà il cantiere per dare vita al secondo lotto di lavori: “Appena avviata la cantierizzazione, sapremo dire con maggiore certezza quanto mancherà per vedere la struttura terminata”, conclude l’assessore. E vedere finalmente tutta la città di Lecco sul palcoscenico, il suo palcoscenico.

I biglietti della rassegna ‘Il Teatro della Società è in città’ sono acquistabili in biglietteria con sede in Via Carlo Gomes 8 a Lecco (Servizio Cultura e Grandi Eventi), con orari d’apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e con possibilità di contattare la sede, sempre nella stessa fascia oraria, mandando un’email a teatro@comune.lecco.it oppure chiamando lo 0341 481140. In alternativa è possibile recarsi sul sito www.teatrosocietalecco.it dove, oltre a trovare tutta la programmazione, sarà possibile comprare i biglietti.