Colico. Il gruppo musicale “Dik Dik” apre la stagione degli eventi estivi

Un concerto che ripercorrerà la carriera con Lallo, Pietruccio, Gaetano Rubino e Mauro Gazzola

Appuntamento per venerdì 5 luglio alle ore 21

COLICO – Il Gruppo Musicale Dik Dik arriva a Colico con il loro “Una Vita d’Avventura Tour” e aprono la stagione estiva dei concerti. Un concerto che ripercorrerà la carriera con le melodie e l’energia di Lallo, Pietruccio, Gaetano Rubino e Mauro Gazzola. Un appuntamento da condividere con amici e famiglia per rivivere i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana e che hanno accompagnato generazioni. L’appuntamento è per venerdì 5 luglio alle ore 21 al Palalegnone.

Dalle ore 19 alle ore 20.45 sarà possibile gustare una cena preparata dai volontari della Pro Loco Colico a base di gnocchetti chiavennaschi, sciatt, brisaola, patatine fritte e gelato presso il Palalegnone. È possibile prenotare la cena contattando l’Infopoint di Colico al numero 0341 930930 o alla mail info@visitcolico.it.

Gli appuntamenti estivi a Colico continuano con eventi musicali che si terranno in Piazza Garibaldi alle ore 21 con artisti di generi diversi.

Gli eventi

Venerdì 12 luglio : Concerto Adrenalina

: Concerto Adrenalina Venerdì 19 luglio : Concerto Rufus Band

: Concerto Rufus Band Venerdì 26 luglio : Concerto Tributo Battisti

: Concerto Tributo Battisti Mercoledì 14 agosto : Concerto Alea Quartetto

: Concerto Alea Quartetto Giovedì 15 agosto : Concerto Area Vasco

: Concerto Area Vasco Sabato 17 agosto: Concerto Doctor Beat

“Siamo felici di poter offrire ai cittadini e ai turisti un’occasione di svago e di divertimento con questi concerti gratuiti – ha dichiarato la Pro Loco Colico – Piazza Garibaldi è la location ideale per eventi di questo tipo e per trascorrere serate indimenticabili in compagnia di amici e famiglia, all’insegna del divertimento e della buona musica”.