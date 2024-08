Varenna ospita gli artisti naïf: torna il Premio Internazionale Cavalli

La mostra-concorso si terrà nella Chiesa di Santa Marta dal 24 agosto al 15 settembre

A Varenna, la Chiesa di Santa Marta ospita la 54ª edizione del Premio Internazionale “Pierantonio Cavalli”. Artisti naïf da tutto il mondo espongono opere ispirate al tema “Musica e colori”. L’ingresso è libero

VARENNA – A Varenna, la creatività degli artisti naïf torna a splendere con la 54^ edizione del Premio Internazionale “Pierantonio Cavalli”. Quest’anno, il concorso si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Marta, dal 24 agosto al 15 settembre 2024. L’evento, che rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte, si concentra sul tema “Musica e colori”, un invito a esplorare l’interazione tra suoni e tonalità attraverso l’interpretazione unica e spontanea tipica degli artisti naïf.

Le opere esposte promettono di offrire uno spaccato emozionante e variopinto del mondo naïf, dove l’istinto creativo e l’immaginazione degli artisti si mescolano per dare vita a rappresentazioni vibranti e gioiose. La mostra, che gode di ingresso libero, sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mentre dal venerdì alla domenica sarà aperta anche nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30. La chiusura, prevista per domenica 15 settembre, avrà un orario speciale, con l’apertura dalle 10.30 fino alle 13.00.

Per coloro che desiderano un’esperienza più intima e approfondita, è possibile prenotare visite private, contattando gli organizzatori all’indirizzo email varennanaif@libero.it.

Il Premio Internazionale Varenna, dedicato alla memoria di Pierantonio Cavalli, è da sempre un tributo all’arte naïf, che con il suo linguaggio semplice e diretto, riesce a comunicare emozioni pure e universali. Ogni anno, la manifestazione attira artisti e visitatori da tutto il mondo, consolidando Varenna come un punto di riferimento per l’arte naïf internazionale. Anche questa edizione si preannuncia ricca di sorprese, con opere che sapranno catturare lo sguardo e il cuore dei visitatori, celebrando la magia della musica e dei colori attraverso la lente incantata di artisti capaci di trasportarci in mondi fantasiosi e senza tempo.