Merate, con “Improvvisamente on stage” sul palco gli allievi di Ronzinante

Appuntamento venerdì 24 maggio in Auditorium a Merate

Sul palco, guidati da Annalisa Arione, gli allievi dei corsi di Improvvisazione teatrale promossi da Ronzinante

MERATE – A esibirsi, per primi, saranno i ragazzi e le ragazze del corso dedicato ai preadolescenti, seguiti poi dagli attori del corso adulti. E’ tutto pronto per l’edizione 2024 di “Improvvisamente on stage”, l’originale iniziativa con cui Ronzinante corona il percorso effettuato dagli iscritti ai corsi di Improvvisazione teatrali tenuti in sede.

Coadiuvati da Annalisa Arione, gli allievi calcheranno il palcoscenico dell’Auditorium comunale Giusy Spezzaferri mettendo in mostra una forma di teatro dove

gli attori non seguono un copione definito ma inventano il testo improvvisando estemporaneamente. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle 21. L’ingresso è a offerta libera (minimo 2 euro) e non sarà necessario prenotare. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana comitato di Merate.