Merate, ultimo appuntamento per Ronzinante for…maggio

Appuntamento venerdì 26 maggio nella sede di Novate

“Ronzinante for… maggio” si conclude con “Questo Otello è tutta un’altra storia”

MERATE – Dopo il successo degli scorsi appuntamenti di “Ronzinante for… maggio”, “improvvisata” rassegna teatrale con spettacoli che hanno registrato il sold out nella seppur piccola sala della compagnia meratese, si cercherà di chiudere in bellezza con la divertente parodia “Questo Otello è tutta un’altra storia”.

L’appuntamento è per venerdì 26 maggio nella sede di Novate di Ronzinante. La serata verrà aperta alle 20.30 dalla performance musicale dal vivo con Marco Ripamonti.

Infine, dopo la rappresentazione, che vedrà impegnati in scena Corinne Bargetto, Matteo Apicella e Antonio Takhim, ci sarà l’estrazione tra gli spettatori di prodotti caseari offerti dall’Azienda Agricola Ghezzi di Pagnano.

Ecco come presentano gli attori meratesi lo spettacolo: “Secondo Iago il Moro è d’animo franco e leale, ritiene onesto ogni uomo che anche solo appaia tale; e tutti concordano sul fatto che l’alfiere conosce bene i suoi polli, quindi possiamo fidarci. Desdemona, facendo attenzione agli indizi, si rivela una giovane un po’ ribelle, ma caritatevole e determinata, che di certo diventerebbe una donna di grande fascino e personalità, se la sua maturazione non venisse interrotta così brutalmente. E’ una rivelazione che dà alla sua fine una sublimità ancor maggiore che se non fosse davvero solo l’allegoria della fedeltà coniugale muliebre. Iago, il più cattivo di tutti i cattivi, fornisce così tanti moventi per il suo agire, da far dubitare che ce ne sia uno vero, portando a considerarlo niente altro che un sadico.

Ma se la mancanza di motivi validi nascondesse una missione educativa: rendere immortali e sublimi i personaggi di Otello e Desdemona facendogliene passare tante per riempire le platee di ogni tempo in tutto il mondo di pietà catartica? Difficile da credere, al punto che Iago, stanco del disprezzo generale, decide di dimostrare la nobiltà nascosta dietro il suo agire subdolo non facendo niente di quel che fa di solito, convinto che così la storia perderà ogni valore drammatico ed educativo. Questa la premessa principale che, insieme all’ingenuità di Otello e alla volitività di Desdemona, dà inizio ad una storia parallela, ma intrecciata inestricabilmente all’originale, ricca di citazioni e fraintendimenti, strategie e contromosse estemporanee, ma soprattutto risate”.

Si consiglia di prenotare il proprio posto: per farlo è sufficiente contattare il 335 5254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a info@ronzinante.org .

L’ingresso al singolo spettacolo è di 5 euro.