Parole, gesti e musica… Dolcenera incanta il pubblico lecchese

Un grande evento musicale per la rassegna teatrale 2023-2024 del comune di Lecco

Il pubblico ha potuto seguire il racconto dell’Anima Mundi, titolo dell’ultimo album della cantautrice

LECCO – Una bella serata quella di ieri, sabato, con celebre cantautrice e polistrumentista Dolcenera, che ha portato sul palco dell’auditorium della Casa dell’Economia un progetto intimo e personale di piano recital teatrale. Dopo la serata con il comico Gabriele Cirilli, è andato in scena un grande evento musicale, per la rassegna teatrale 2023-2024 del Comune di Lecco.

Il numeroso pubblico ha potuto godere di una bella serata costruita su una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono, che ha riportato alle funzioni primordiali del teatro. Il pubblico ha potuto seguire il racconto dell’Anima Mundi, titolo dell’ultimo album di Dolcenera uscito a dicembre, guidato dal filo conduttore dei cinque elementi costituenti la vita (Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Etere).

La cantautrice ha proposto una serie di sue canzoni accanto a brani di artisti internazionali che hanno cambiato la storia della musica, come Nina Simone, e di altri grandi cantautori italiani, come Vasco Rossi e Fabrizio De André, la cui profondità di scrittura ha accompagnato Dolcenera nel mondo musicale. Alla luce dell’Anima Mundi, lo spettatore ha potuto vivere, da un’altra prospettiva, grandi temi sociali come la guerra, la tutela dell’ambiente, la solidarietà, i flussi migratori, e i diritti civili, ma anche argomenti ludici sui costumi della comunicazione e le mode della contradditoria epoca che viviamo.