Lecco. Sala gremita per Cirilli, buona la prima per la stagione teatrale del comune

Al Palladium di Castello l’inaugurazione della stagione con un’esilarante serata

Grande successo per lo show che con grande ironia ha regalato al pubblico scene di vita quotidiana del comico

LECCO – Inaugurata ieri, martedì 7 novembre al cineteatro Palladium, la stagione teatrale del comune di Lecco, con lo spettacolo di Gabriele Cirilli “Nun te regg più” per la rassegna di Prosa Blu, la regia di Valter Lupo e la produzione di “La Factory”, seconda data della turnée italiana del comico, che farà tappa anche a Trieste, Torino e Taranto.

Grande successo per lo show che con grande ironia ha regalato al pubblico del cineteatro scene tratte dal quotidiano dell’attore, che ha anche ricordato le sue esperienze nella nostra città, anche in veste di autore alla presentazioni dei suoi volumi, e ringraziato i lecchesi per il calore ricevuto ogni volta.

La rassegna di prosa proseguirà con il primo spettacolo della Prosa Arancio in programma sempre al Cineteatro Palladium, mercoledì 29 novembre: l’Otello di William Shakespeare. Infine, sabato 18 novembre, la stagione teatrale fa tappa all’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale con il concerto di Dolcenera.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco al numero 0341 481140 o all’indirizzo teatro@comune.lecco.it.