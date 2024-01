Successo per il Concerto del 1° dell’anno a Lecco

L’iniziativa è stata organizzata e promossa da LTM

Ad esibirsi l’applauditissima Como Lake Orchestra diretta dal Maestro Roberto Gianola con il soprano Olga Angelillo e il baritono Matteo Jin

LECCO – Successo per il concerto del primo dell’anno che si è tenuto ieri pomeriggio, in Sala Ticozzi a Lecco, con la Lake Como Orchestra diretta dal Maestro Roberto Gianola, bellanese, Direttore Stabile del Teatro dell’opera e balletto di Izmir in Turchia, e con lui il soprano Olga Angelillo e il baritono Matteo Jin che ha sostituito l’assente per indisposizione il tenore Filippo Pino Castiglioni.

A fare gli onori di casa il presidente di LTM, Giusppe Fusi, associazione che ha organizzato l’evento, mentre a fare da madrina è stata Anna Caterina Bellati, critico d’arte, mentre a portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stata la vice sindaco Simona Piazza.

Al termine del concerto, dedicato alle musiche di Johann Strauss e applauditissimo dai numersi presenti che hanno fatto il tutto esaurito, Anna Caterina Bellati ha presentato l’anteprima del Docufilm “I segni dell’arte” dedicato al territorio di Lecco e provincia, realizzato in collaborazione con la registra Paola Nessi. “E’ da quasi un anno che lavoriamo assieme – ha spiegato Bellati – Abbiamo costruito film documentario che a breve si potrà presentare. Un lavoro che vuole essere un gesto d’amore per il luogo in cui noi siamo nati, cresciuti o abbiamo deciso di vivere”. Film documentario che verrà presentato ufficialmente nelle prossime settimane.