Valmadrera, UNI3: il secondo incontro “Una vita dedicata alla montagna”

La conferenza avrà come relatore il noto Lino Zani

L’appuntamento è per mercoledì 6 novembre alle ore 15, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera presenta il secondo incontro dell’edizione 2024/2025 di “UNI3” – Università della Terza Età, un’iniziativa che da anni arricchisce la vita culturale della comunità. Il tema di questo incontro sarà “Una vita dedicata alla montagna”, una conferenza che avrà come relatore Lino Zani, noto esperto e appassionato della montagna, che condividerà la sua esperienza e il suo amore per la natura e le vette.

Lino Zani ha scalato le vette più alte delle Alpi, dell’Himalaya e delle Ande, ed è stato protagonista di numerose spedizioni, tra cui le più significative al Polo Sud e al Polo Nord. Per anni, è stato consulente del Ministero per gli Affari Regionali in tema di montagna, contribuendo con la sua esperienza alla promozione di politiche legate a questo ambito.

Inoltre, ha prodotto importanti programmi televisivi, come “I miti della montagna” su Rete 4 e “Piccoli sciatori” su Rai 2, portando al grande pubblico la passione e la cultura legate alla montagna.

Nel 2011, Lino Zani decide di raccontare la sua storia in un libro dal titolo “Era Santo, era uomo”, un’opera che narra la profonda amicizia nata tra le sue montagne e Papa Giovanni Paolo II. Un legame che ha segnato la sua vita e che, nel 2013, è diventato un film intitolato “Non avere paura”, trasmesso su Rai 1, portando la sua testimonianza al grande pubblico. Inoltre, è autore e conduttore di “Linea Bianca” e “I rifugi più belli d’Italia” trasmessi da Rai 1.

L’appuntamento, aperto a tutti, si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 15, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Infine, il prossimo incontro è in programma per mercoledì 20 novembre, e avrà come protagonista la prof.ssa Alessandra Frigerio, che guiderà i partecipanti alla scoperta della poesia di Giorgio Caproni.