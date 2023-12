Codacons. Nel 2024 in arrivo rincari di quasi 1.000 euro per le famiglie

Cibo, bevande, trasporti, bollette, assicurazioni: previsti aumenti per 974 euro a famiglia

L’analisi dell’Associazione dei Consumatori mostra tutti i possibili rialzi dei prezzi che andranno a incidere sui bilanci famigliari

LECCO – Dopo un 2023 non semplice, il 2024 porterà nuovi rincari per le famiglie italiane: secondo il Codacons, infatti, gli aumenti potrebbero portare a un incremento di 974 euro per ogni famiglia, a causa dei rincari di prezzi e tariffe. Secondo i calcoli dell’Associazione dei Consumatori cibo, bevande, trasporti e bollette vedranno il segno più nel carrello della spesa.

Solo per cibo e bevande è prevista una spesa di 231 euro in più a famiglia. Anche sul fronte trasporti una famiglia media potrebbe dover spendere 160 euro in più e sono previsti aumenti anche per le assicurazioni delle auto. In aumento (in media +120 euro a famiglia) anche i prezzi di alberghi e strutture ricettive, pacchetti vacanza, stabilimenti balneari e servizi vari. Anche il comparto della telefonia nel 2024 potrebbe subire rincari fino ad un massimo del 10% con una maggiore spesa tra i 30 e 35 euro a famiglia.

A tutto questo si aggiungono le incognite legate al costo dell’energia con il passaggio al mercato libero: il 10 gennaio segnerà la fine del mercato tutelato del gas, mentre a luglio sarà il turno della luce con incrementi sulle bollette stimati sui 220 euro a nucleo famigliare. Infine Codacons ha stimato 18 euro in più per servizi finanziari e bancari, 60 euro per acqua e rifiuti, e quasi 70 euro in più per ristoranti e bar.