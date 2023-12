Fioccano i milioni di euro ai Piani di Bobbio, ne arrivano ben 10

La somma è stata stanziata grazie a un bando statale del Ministero del Turismo

Il Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni: “Sono certa che queste risorse verranno investite al meglio”

PIANI DI BOBBIO – Se ai Piani di Bobbio la neve dal cielo fatica ad arrivare, non è così per i finanziamenti. Per la stazione sciistica valsassinese sono infatti in arrivo ben 10 milioni di euro. A destinarli è stato il Ministro al Turismo Daniela Santanché rivolgendo ai comprensori montani italiani un bando per favorirne il sostegno.

La Lombardia è stata la regione più premiata grazie anche alla presenza sul suo territorio, il 40% dal quale è montano, di 27 stazioni sciistiche, 900 km di piste e 310 impianti di risalita.

“Sono molto orgogliosa di questo risultato per i Piani di Bobbio, località meravigliosa da sempre molto apprezzata e frequentata dai lombardi e non solo, anche grazie alla vicinanza alla città metropolitana di Milano – spiega il Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni – Questo importante finanziamento riconosce il lavoro straordinario del presidente Anef Massimo Fossati. Sono certa che queste risorse verranno investite al meglio, nel rispetto della montagna e per dare ai numerosi appassionati i servizi migliori”.

Il sottosegretario ha poi sottolineato: “Le montagne lombarde da sempre protagoniste a livello internazionale, saranno una delle sedi dei Giochi Olimpici Milano-Cortina2026 e proprio oggi abbiamo ricevuto un bellissimo regalo di Natale”.

Quindi, ha concluso: “L’arrivo di questa istruttoria con questo importante risultato ha generato una grande energia di rilancio a tutto il settore, motivandolo fortemente a continuare al meglio su questa strada. Le nostre montagne sono pronte ad accogliervi con piste perfettamente innevate grazie anche al supporto della neve programmata, naturalmente con l’opportunità di poter essere affiancati dal Collegio dei Maestri di Sci nel quale abbiamo circa 2.500 professionisti pronti ad insegnarvi a sciare per regalarvi momenti di sport indimenticabili”.

I comprensori che hanno ricevuto questo importante riconoscimento sono:

– I.T.B. Industrie Turistiche Barziesi (Piani di Bobbio – LC) per 10 Milioni di €;

– Baradello 2000 (Aprica e Corteno Golgi – SO e) per circa 1,6 Milioni di €;

– S.I.T. Società Impianti Turistici (Ponte di Legno – BS) per 10 Milioni di €;

– I.R.T.A. (Monte Pora – BG) per 2.392.000 Milioni di €;

– S.I.T.A.S. Società Impianti Turistici e Attrezzature Sportive (Livigno – SO) per

7.727.000 Milioni di €;

– BELMONT Foppolo (Foppolo – BG) per 2.715.000 Milioni di €;

– SKI AREA VALCHIAVENNA (Madesimo – SO) per 431.871 mila €;

– I.RI.S Impianti di Risalita Spiazzi (Spiazzi di Gromo – BG) per 6.628.000 Milioni

di €;

– SITA Società Industrie Turistiche Aprica (Aprica – SO) per 9.066.930 Milioni di €;