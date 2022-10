Premio per le imprese associate da oltre 40 anni a Confartigianato Lecco

Il presidente Riva: “Rappresentano l’eccellenza, ci fanno guardare al futuro con ottimismo”

ERBA – Sono ben ventisette le aziende che quest’anno hanno ricevuto il Premio Fedeltà Associativa da Confartigianato Imprese Lecco. La consegna si è svolta domenica mattina, in occasione della Mostra dell’Artigianato in corso a Lariofiere di Erba.

“E’ una giornata importante e ci è sembrato altrettanto importante celebrarla ancora una volta qui alla Mostra dell’Artigianato – ha sottolineato Vittorio Tonini, segretario di Confartigianato Lecco aprendo la cerimonia – Il concetto di ‘fedeltà’ racchiude il tema caro dell’appartenenza all’associazione che, con passione, da tanti anni cerca di stare il più vicino possibile alle necessità degli imprenditori. Lo è stato durante il periodo della pandemia, quando, nel lockdown, abbiamo garantito l’apertura degli uffici cercando di aiutare le aziende nel trovare una risposta alle questioni che ci venivano sottoposte”.

La consegna dei premi nell’ambito dell’evento a Lariofiere “è un segnale forte dato dall’associazione lecchese – ha rimarcato Virgilio Fagioli, presidente del comitato organizzatore della Mostra dell’Artigianato – ancora di più in questa edizione, abbiamo cercato di alzare la qualità dell’esposizione per valorizzare il mondo dell’artigianato del territorio. E cosa c’è di meglio che avere qui le premiazione di chi, da anni, lo rappresenta?”

A fare da contorno alla cerimonia c’erano i quadri di Paolo Punzo, per la mostra della Montagne di Lombardia presentata da Giorgio Cortella.

Portatori del Made in Italy

“Senza di voi la nostra associazione non ci sarebbe – ha esordito Daniele Riva, presidente di Confartigianato Lecco – Vi ringraziamo per fare parte della nostra squadra condividendo in questi anni gioie e dolori. Oggi non è un momento facile. Ciò che sta accadendo lontano da questo territorio ci mette in difficoltà, per rincari su materie prime ed energia. Ma oggi dobbiamo festeggiare: qui ci sono eccellenze che fanno ben sperare per il futuro, aziende longeve che da 40 anni e più sono in attività e che nella loro storia hanno superato il delicato cambio generazionale, arrivando fino ad oggi”.

Aziende che, ha rimarcato Riva, sono portatrici del ‘made in Italy’. “Territorio, radici, persone, storia, cambiamento, speranze, tante sono le parole che personalmente associo al nostro lavoro di artigiani e insieme significano una sola cosa – ha proseguito il presidente – orgoglio. Noi siamo la storia e il futuro delle nostre comunità”.

Alla premiazione era presente anche il vicepresidente nazionale degli artigiani, Eugenio Massetti: “Dicono che siamo la spina dorsale del Paese, ma oggi questa è piena di protrusioni ed ernie. Noi vogliamo solo essere la nostra normale quotidianità. Quei partiti che si sono sempre detti amici delle imprese hanno vinto le elezioni ed ora non ci sono più scuse. Adesso le cose devono farle. Del tetto al contante poco ci interessa, piuttosto si riducano le tasse, si dia la possibilità di scaricare le spese. Bisogna ridare dignità sul campo alle imprese, che hanno resistito, non hanno delocalizzato e non hanno licenziato”.

I premiati

Hanno ricevuto il premio Fedeltà Associativa le aziende:

40 anni di adesione

Morris di Cazzaniga Maria Ildefonsa di Bulciago

Bruno Fernando di Calolziocorte

Fumagalli Dante e figlio srl di Casatenovo

Torcitura Valsassinese di Galperti Antono e Galperti Sabrina Snc di Cortenova

Termoidraulica Mancuso Francesco di Costa Masnaga

CM Carpenteria Metallica Srl di Garbagnate Monastero

Panzeri Achille di Garlate

Fratelli Scalese Tommaso e Antonio Snc di Lecco

MK Mechanical Lab Srl di Mandello

Delmatic di Dell’Oro Marco & F.lli Snc di Olginate

Mollificio San Carlo di Sabadini Adelio e C. Snc di Olginate

Invernizzi Gianpietro Snc di Invernizzi Damiano & C. di Pasturo

Oddo Srl di Pescate

SIEM Snc di Mauri Giuseppe di Sirtori

Gilardoni Bonifacio Srl di Bellagio

FCC di Corti A. & C, Snc di Lecco

Cartotecnica Arsi Snc di Sibilloni Fabio e Davide

CIG di Castelli D.&C Snc di Olginate

Rosa Danilo di Valgreghentino

Gianni Carrozzeria di Nava Francesco Giovanni di Oggiono

41 anni di adesione

Sottocorno Ambrogio Snc di Sottocorno Gianmaria di Castello Brianza

42 anni di adesione

Meccanica De Capitani Srl di Olginate

Colombo Snc di Colombo Gianni, Roberto e Silvana di Dolzago

43 anni di adesione

Spreafico Giuseppe di Castello Brianza

50 anni di adesione

Meccanica Galimberti di Galimberti Giovanni & C Snc di Civate

53 anni di adesione

Metalrottami Srl di Calolziocorte

57 anni di adesione