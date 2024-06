Lecco. Un anno di Ostello: registrate nella struttura oltre 13 mila presenze

Positive recensioni e certificazioni ottenute dalla struttura ricettiva in dodici mesi di attività

Più della metà degli ospiti sono stranieri, provenienti soprattutto dalla Polonia, e trentenni. 1,7 giorni il periodo medio di permanenza

LECCO – Oltre tredicimila presenze, più della metà stranieri, in dodici mesi di attività: con questo dato l’Ostello di Lecco festeggia il primo anno di vita. Una struttura attesa, che ha aperto i battenti il 15 giugno dello scorso anno, pensata per far soggiornare giovani vogliosi di scoprire Lecco, le bellezze naturalistiche che la circondano e le attività sportive praticabili sul territorio.

E ora, dopo un anno da quando l’avventura ha preso il via, è tempo di bilanci per i gestori. Nelle 27 camere (115 posti letto) del Lecco Hostel sono transitate 13.840 persone (di cui 1.113 bambini), con alta percentuale di stranieri (7.157) provenienti soprattutto dalla Polonia (1.082), a seguire Germania (777) e Francia (649). Gli ospiti italiani sono stati invece 6.683.

In linea con la tipologia di struttura ricettiva, l’età media di chi ha soggiornato si attesta intorno ai 30 anni (32 per gli uomini e 28 per le donne).

Maggiore affluenza si è avuta durante la stagione primaverile, dove c’è stato un boom di presenze dovute alle comitive scolastiche provenienti da tutta Italia che hanno scelto l’ostello di Lecco come luogo in cui pernottare.

OTA, Booking.com e HOSTEWORD i canali più gettonati per prenotare (35%). Guardando al periodo di permanenza nella struttura, a predominare nettamente sono stati i pernottamento di un solo giorno (2.300), seguiti dai 1.084 di due giorni e 478 di tre. La permanenza media si aggira intorno a 1,7 giorni.

Alte le valutazioni ricevute su Booking (8,8/10), HostelWorld (9,5/10) e Google (4,7/5), a testimonianza di come da incognita Lecco Hostel sia diventato una certezza, come la stessa opinione degli ospiti testimonia. In breve tempo la struttura si è guadagnata un punteggio di 8,8 nella classifica di Booking per le migliori realtà ricettive in provincia di Lecco e continua a registrare commenti positivi da parte dei turisti che la scelgono.

Luca Locatelli, CEO della società che ha in gestione Lecco Hostel&Rooms: “Fin da subito l’obiettivo è stato quello di creare una struttura ricettiva, dinamica, che aderisse agli standard internazionali e che al tempo stesso fosse capace di accogliere persone di ogni età e provenienza”.