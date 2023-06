Lecco. Finalmente apre l’Ostello: arrivate le prime prenotazioni

Anteprima di Lecco Hostel, aprirà ufficialmente giovedì

In tutto 27 camere per 115 posti. Ad agosto apre anche il ristorante

LECCO – Dopo tanti anni di attesa, finalmente, apre l’Ostello della Gioventù di Lecco: il 15 giugno la struttura, nel rione di San Giovanni sarà operativa e accoglierà i suoi primi ospiti.

Era il 2006 quando si era aperto il cantiere per realizzare il caratteristico edificio affacciato a corso Matteotti, pensato soprattutto per un turismo giovane e sportivo, di quanti raggiungono Lecco per praticare alpinismo ma anche per i gruppi di visitatori e comitive scolastiche, in una città carente di grandi strutture ricettive.

A distanza di quasi un ventennio, con altrettanti mesi travagliati negli ultimi step, ora l’incompiuta per eccellenza della città è pronta a diventare una realtà d’eccellenza nel settore dell’hospitality.

“Siamo on line da venerdì sulle principali piattaforme di settore e abbiamo già ricevuto una quarantina di prenotazioni per i prossimi giorni soprattutto di turisti stranieri” fa sapere Alessandro Fione direttore di ‘Lecco Hostel’ come è stato ribattezzato l’ostello dai suoi gestori, l’azienda ‘Ristogest’ nota a livello nazionale nell’ambito della ricettività e della ristorazione.

Un nome importante Ristogest, già al lavoro in altri siti come l’Autodromo di Monza dove si occupa del servizio bar e ristorazione, lo stesso allo stadio di Lecco e altri impianti sportivi italiani, oltre che impegnata nella gestione di ostelli nella città di Lucca e nella bergamasca.

Sono 27 le camere di cui dispone il nuovo Lecco Hostel (19 quadruple, 3 triple e 5 sestuple) per un totale di 115 posti letto. “Diamo la possibilità di prenotare il posto letto singolo, oppure c’è la possibilità di riservare la camera, come nel caso della famiglie o di gruppi di amici – aggiunge Fione – in media è circa 40 euro il costo per un posto letto, un buon prezzo se confrontato con altre realtà a Milano e Como e comprende la colazione e una pulizia giornaliera delle camere”.

Sono una decina attualmente i lavoratori della struttura, tutti o quasi ‘arruolati sul territorio, garantendo un presidio 24h in struttura. A regime, diventeranno circa una ventina compresa l’area ristorazione che aprirà ad agosto, un servizio questo che sarà aperto alla cittadinanza.

Si rivolge agli esterni anche lo spazio co-working per un totale di 14 postazioni, armadietti, internet veloce e due sale meeting, di cui una da cinquanta posti utilizzabile per conferenze.

“Non vedevamo l’ora di partire – sottolinea Marcello Volpato dell’ufficio comunicazione di Ristogest – Finalmente apriamo e siamo ottimisti: come sempre detto, questa struttura risponde ad una domanda di ricettività che a Lecco è cresciuta molto in questi anni”.ù

LA GALLERIA FOTOGRAFICA