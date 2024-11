Master manageriale di Lecco100: aperte le iscrizioni per la 15^ edizione

La nuova edizione sarà dedicata al tema della responsabilità

Angelo Belgeri: “Vogliamo offrire ancora una volta un’occasione formativa stimolante”

LECCO – Sarà dedicata al tema della responsabilità la 15^ edizione del Master manageriale gratuito “Competenza, Convinzione, Cuore”, organizzato dalla associazione Lecco100. Il corso 2025, aperto a 15 ragazzi, prevede 20 giornate formative da febbraio a maggio; le lezioni in presenza si svolgono presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

“Anche per questa quindicesima edizione partiamo con tanto entusiasmo: vogliamo offrire ancora una volta un’occasione formativa stimolante – sottolinea il presidente dell’associazione Lecco100, Angelo Belgeri -. Il nostro obiettivo resta quello di sempre, ovvero valorizzare i talenti, grazie a un percorso capace di fornire competenze e conoscenze anche grazie agli incontri con imprenditori e manager del territorio. Perché partecipare al Master? Le migliori testimonianze le possono dare i giovani che hanno partecipato a queste lezioni negli scorsi anni”.

Ecco le valutazioni di tre corsisti del Master di Lecco100

Micol Maria Vittoria Bianchi

“Sono stata mossa da curiosità e interesse: leggendo un articolo su un quotidiano online ho pensato che questo Master gratuito rappresentasse un’opportunità da cogliere al volo, visti anche gli ambiti toccati e i temi affrontati. Alla fine questo percorso è andato ben oltre le aspettative! Le premesse sono state ampiamente mantenute: le competenze sono cresciute, c’è stata la possibilità di conoscere e apprendere strumenti pratici molto utili (in particolare su temi come curriculum, personal branding, Linkedin) e ho legato molto con gli altri partecipanti. Per tanti di noi (Micol ha frequentato l’edizione 2024, ndr) il Master ha portato a cambiamenti significativi nel percorso professionale e lavorativo. Consigli? Servono molto impegno, una partecipazione attiva e la volontà di mettersi in gioco: credo che sia una occasione non solo per chi ha avviato una carriera, ma anche per gli studenti universitari”.

Filippo Pozzoli

“Ho vissuto il master in due vesti. La prima, quella di studente “attempato” tra laureandi e neolaureati, poco dopo aver frequentato un MBA dove invece ero tra i più giovani e professionalmente “acerbi”. La seconda, quella di formatore, dove ho messo un po’ della mia esperienza e delle mie tecniche a disposizione delle classi successive. Al di là dell’indubbio valore dei contenuti di lezioni e testimonianze e degli strumenti che vengono trasmessi, ciò che mi ha colpito da studente e che mi ha invogliato a diventarne parte anche “dietro le quinte” sono stati l’ambito valoriale e lo spirito di disinteressato investimento sul futuro generazionale del territorio, messo in campo dai promotori e dai protagonisti di Lecco100. Segno di un impegno che va oltre slogan e proclami. Partecipare a un master di questo livello e qualità a titolo completamente gratuito è un’occasione unica, mai scontata, che deve generare in chi ha questa fortuna la responsabilità di creare impatto in ogni contesto in cui vive, sia professionale, che sociale, che umano”.

Iacopo Spreafico

“Sono venuto a conoscenza del Master di Lecco100 leggendo la notizia su un giornale locale. Fin dal colloquio che ho avuto con Angelo Belgeri e Alessio Sperlinga – e durante il quale abbiamo toccato temi come la gestione del lavoro e la crescita personale – ho avuto la sensazione di essere nel posto giusto. Il percorso è stato davvero positivo e ha soddisfatto le mie aspettative. Conoscere diversi imprenditori è stato molto arricchente, così come sono state stimolanti le lezioni di Alessio. E’ stata complessivamente un’esperienza utile e valida, un’opportunità per riflettere e aprire la mente anche verso nuovi scenari”.

I giovani interessati alla quattordicesima edizione del Master gratuito di Lecco100 possono inviare il curriculum vitae a info@lecco100.it. I responsabili dell’associazione prenderanno contatto con i candidati per un colloquio conoscitivo e per un’eventuale selezione. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.lecco100.it o le pagine Facebook, Linkedin e Instagram della associazione.