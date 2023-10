Poste Italiane: Nibionno vince il ‘Cresco Award Città Sostenibili’

Il progetto ‘Nibionno Band’ fa conquistare il premio al Comune lecchese

Obiettivo del contest gratificare gli enti che sviluppano in maniera sostenibile il territorio sulla base degli obiettivi in Agenda 2030

NIBIONNO – E’ Nibionno ad aggiudicarsi il premio ‘Cresco Award Città Sostenibili’, contest giunto all’ottava edizione promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che premia l’impegno dei comuni e degli enti che si distinguono per la loro capacità di progettare e realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio, in linea con gli obiettivi definiti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030.

Il Comune lecchese di 3700 abitanti scelto per ricevere il premio, consistente in sessioni di consulenza con l’ausilio dei professionisti interni e dei volontari d’impresa, nel corso dell’assemblea annuale dell’Anci presso la Fiera di Genova.

Con il progetto ‘Nibionno Band’, il Comune si è rivolto direttamente ai giovani del territorio, offrendo loro occasioni di socializzazione attraverso la musica. È stata formata una band, composta da ragazzi tra i 12 e i 25 anni, che al termine di 13 incontri tenuti da un esperto del settore, si è esibita di fronte a un pubblico e successivamente verrà coinvolta in eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni locali. L’iniziativa, pensata per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale della comunità, è stata accolta con entusiasmo e con la speranza che possa essere ripetuta in futuro.

“Coinvolgere i giovani nell’ambito amministrativo mi è sembrato un connubio tra quello che sono le mie due funzioni: insegnante e sindaco” – ha dichiarato Laura Di Terlizzi, sindaco di Nibionno.

