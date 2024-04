FESTA DELLA LIBERAZIONE

In occasione del 79esimo anniversario della Liberazione, il Circolo Libero Pensiero organizza la tradizionale festa del 25 Aprile.

In un mondo devastato da guerre, capitalismo sfrenato e individualismo, festeggiare la Liberazione significa portare avanti gli stessi ideali di giustizia sociale e libertà che animarono la Resistenza, e continuare a credere che un altro mondo è possibile.

Il Comitato Unitario dei Circoli di Rancio

Libero Pensiero “Annibale Molinari” e S.Pio X° organizzano le commemorazioni, con l’adesione di ANPI Provinciale di Lecco:

►ore 9.15:

Omaggio ai caduti rancesi da parte del comitato unitario antifascista di Rancio e posa di fiori al monumento commemorativo sul piazzale della chiesa di Rancio.

►ore 12.30

Pranzo al Circolo

Menu

Antipasto con ventaglio di salumi nostrani con formaggi, pappa al pomodoro, fagioli all’uccelletta, polpettine ceci e sesamo:

Pici freschi fatti a mano (all’aglione o salsiccia e funghi);

Crostata con marmellata ai frutti di bosco;

Acqua, vino e caffè;

€ 25

Indispensabile la prenotazione entro lunedì 22/04 a Monica 3335034850 o via mail a circololiberopensiero@gmail.com con indicazione delle preferenza tra pici all’aglione o salsiccia e funghi

► ore 15:00:

Musiche e canti partigiani e di resistenza con l’Orchestrina Majakovskij