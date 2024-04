GLI SPOSI PROMESSI SHOW è un varietà umoristico ispirato al celebre romanzo di Alessandro Manzoni. E’ una parodia che raccoglie le fasi salienti del romanzo di Manzoni mettendo in risalto le caratteristiche dei personaggi attraverso canzoni appartenenti alla cultura musicale nazional-popolare: da “Brava” di Mina a “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, passando da Edoardo Bennato alla Pantera Rosa, dai Queen a Michael Jackson e Loredana Bertè. I dialoghi che rispettano fedelmente il romanzo originale sono recitati in modo da trasformare i personaggi in spassose macchiette.

Non è la classica commedia musicale, ma una scanzonata rappresentazione che unisce prosa, danza e musica, nello stile della commedia dell’arte.

Musiche di Davide Magnabosco e Paolo Barillari

Testo e Regia di Maurizio Colombi regista anche di Peter Pan, Rapunzel, La regina delle nevi

10 performer professionisti tra cantanti, danzatori e attori che hanno fatto parte di cast come Peter Pan, Rapunzel…

Biglietto euro 25