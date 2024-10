Immagimondo 27° edizione

CAMMINARE CON CONSAPEVOLEZZA

Incontro itinerante per le vie di Civate a cura di Novella Maddalena.

Tutti sappiamo che camminare fa bene, ma se lo si fa con un’attenzione diversa, ci si gode di più il viaggio e non solo la meta. Basta avere voglia di fare una camminata in compagnia e sufficiente curiosità per sperimentare qualcosa di nuovo. Nel corso della passeggiata per le vie di Civate si parlerà di cammini e in modo specifico del Cammino di Santiago come opportunità di crescita personale.

Si consigliano abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, una mantellina.

In caso di leggera pioggia l’incontro si svolgerà regolarmente, altrimenti presso il Chiostro della Casa del Cieco.