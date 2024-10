Immagimondo 27° edizione

VIAGGIATORI SENZ’AUTO A CONFRONTO

Dialogo tra Linda Maggiori e Marco Carlone, viaggiatori senza auto.

Viaggiare senza auto è possibile in Italia e all’estero? Cosa serve per organizzare un viaggio senza auto (da single o in famiglia) e cosa dobbiamo chiedere al governo e alle amministrazioni per favorire la mobilità sostenibile? A che punto sono le ferrovie in Italia, dopo decenni di tagli alle linee secondarie? Esperienze a confronto.

Laura Maggiori ha pubblicato per Epoké Guida per viaggiatori senz’auto (2023).

Marco Carlone ha pubblicato per Bottega Errante Binario Est (2022).