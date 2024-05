Due giorni di birra e cultura a Brescia con Slow Food

Il programma dettagliato della due giorni bresciana che si terrà il 24 e 25 maggio

BRESCIA – Il 24 e il 25 maggio, Brescia si trasformerà nella capitale della birra artigianale con un evento imperdibile per appassionati, esperti e neofiti del settore: la presentazione della nona edizione della Guida alle Birre d’Italia di Slow Food Editore. Due giorni di convegni, talk, degustazioni e incontri con i birrai offriranno un’occasione unica per conoscere e apprezzare il mondo della birra artigianale italiana.

Un settore in crescita “La birra artigianale è un mondo che continua a essere una nicchia di mercato – spiega Eugenio Signoroni, curatore insieme a Luca Giaccone della Guida alle Birre d’Italia -, certamente troppo piccola a livello numerico, ma che sempre più sta esprimendo valori di grande attualità e interesse. La birra artigianale italiana sta faticosamente raggiungendo una sua identità, fatta non solo di tipologie originali, ma anche di uno stile italiano nella produzione e negli equilibri degli stili più classici”.

La Guida alle Birre d’Italia, pubblicata dal 2008, è molto più di una semplice guida. È un luogo di incontro e di stimolo per tutti i produttori, un strumento prezioso per esperti e neofiti che vogliono avvicinarsi al mondo brassicolo. Nell’edizione 2025, disponibile in libreria e sullo store di Slow Food Editore dal 24 maggio, sono recensiti 511 produttori di birra e sidro, con 2767 etichette descritte e 785 locali segnalati dove è possibile acquistare o degustare birra artigianale italiana.

Riconoscimenti e nuove sfide La Guida non si limita a recensire, ma premia anche le eccellenze del settore. Quest’anno sono stati assegnati 49 riconoscimenti “Chiocciola” ai migliori birrifici d’Italia, 101 “Eccellenza” per i birrifici con una qualità media elevata su tutta la produzione e 43 premi “Filiera” per chi si dedica con particolare attenzione alla produzione diretta delle materie prime. Inoltre, 779 etichette sono state premiate per la loro qualità.

La novità dell’edizione 2025 è la riflessione sulla filiera produttiva, un tema caro a Slow Food che evidenzia l’importanza della produzione locale delle materie prime. “L’Italia non produce nemmeno un terzo del malto necessario ai propri birrifici – sottolinea Luca Giaccone – e ne importa più del doppio di quello che immette sul mercato. Per il luppolo va anche peggio. I birrifici potevano e dovevano affrontare questo limite e siamo contenti di poter registrare una diffusa sensibilità sul tema”.

Qui il programma dettagliato

Venerdì 24 maggio

Ore 11 – Auditorium San Barnaba

Presentazione ufficiale della nona edizione della Guida alle birre d’Italia alla presenza dei migliori birrifici, produttori di sidro e locali d’Italia.

Ingresso su invito

Ore 16 – Sala Danze a MO.CA

Workshop tecnico per i birrifici: Ultime notizie dal mondo dei fermenti, in collaborazione con Fermentis by Lesaffre

Ingresso gratuito. Per partecipare, iscriviti a questo link

Ore 17,30 – Sala Danze a MO.CA

Workshop tecnico per i birrifici: Un sorso di digitalizzazione per soddisfare la sete di innovazione e sostenibilita’, con Schneider Electric.

Ingresso gratuito. Per partecipare, iscriviti a questo link

Ore 19 – Sala Danze a MO.CA

Turismo birrario. Una nuova prospettiva per il futuro del settore. Un dialogo con Gabriele Navoni, Alberto Calderoni e Luca Grandi, autori di Turismo Birrario: guida per viaggiatori in fermento(Edizioni LSWR) e Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni, autori de Il Piacere della Birra e I Paesi della Birra – Belgio (Slow Food Editore)

Ingresso libero

L’Italia delle birre artigianali

Una selezione di birre e sidri dei produttori premiati dalla Guida alle birre d’Italia 2025 in degustazione alla spina e in bottiglia nei seguenti locali:

Sabato 25 maggio

Ore 11 – Sala Informagiovani a MO.CA

Alla scoperta del mondo della birra: un incontro aperto a tutti per conoscere storia e curiosità di questa straordinaria bevanda, con Eugenio Signoroni, curatore della Guida alle birre d’Italia 2025.

Ingresso gratuito. Per partecipare, iscriviti a questo link

Ore 11 – Laboratorio del gusto presso MARTHA X MOCA

In Ipa We Trust!: nate in Inghilterra secoli fa, sono stati gli americani – e soprattutto i loro luppoli – a rendere questa tipologia famosa in tutto il mondo, a partire dagli anni ’80. E’ ancora lo stile più amato dai birrai e dai consumatori “craft”? Scopriamolo assieme ai migliori interpreti italiani della materia.

Le birre in degustazione:

Rurale – Hopart

Mastino – Hop.E Ipa

Lambrate – Gaina

Porta Bruciata – Nayatt

Foglie d’Erba – Freewheelin’

Opperbacco – Overdose

In abbinamento: la mariola di Mario Sacchelli – Gombito (CR)

Costo del laboratorio – comprensivo di una copia della Guida alle Birre d’Italia 2025: 25 €

Per prenotare: 334 6364230

Ore 15 – Laboratorio del Gusto presso Birralab

Sidro? Sì grazie!

Il sidro è uno dei prodotti più interessanti della scena gastronomica italiana degli ultimi anni. Sono sempre di più le aziende che si dedicano alla produzione di questa bevanda. In questo laboratorio si scopriranno le tante diverse interpretazioni presenti oggi nel nostro Paese.

I sidri in degustazione:

Appleblood – Essenza

– Essenza Cascina Danesa – Giasà

– Giasà Floribunda – Holunder

– Holunder Melagodo – Brut

– Brut Sidro Vittoria – English Rose

– English Rose Tre Rii – Tradizionale

In abbinamento gli arrosticini dell’Azienda Agricola Bianchessi – Quintano (CR)

Costo del laboratorio comprensivo di una copia della Guida alle Birre d’Italia: 25 €

Partecipazione su prenotazione telefonando al numero 030 3365394

Ore 15 – Laboratorio del Gusto presso Spine

Tuttifrutti

Sin dalla nascita del movimento della birra artigianale italiana, la frutta ha rappresentato uno degli ingredienti privilegiati dai produttori nazionali. La straordinaria biodiversità a loro disposizione ha nutrito la fantasia di birraie e birrai aiutandoli a concepire birre che sono veri e propri capolavori.

Le birre in degustazione:

Barley – BB7

– BB7 Bondai – Lost Paradise

– Lost Paradise Cantina Errante – Alba 2022

– Alba 2022 Claterna – Rusticana

– Rusticana Maestri del Sannio – Cerasella

– Cerasella Montegioco – Open Mind

In abbinamento i formaggi dei Presìdi Slow Food della provincia di Brescia

Costo del laboratorio comprensivo di una copia della Guida alle Birre d’Italia: 25 €

Partecipazione su prenotazione telefonando al numero 375 5446715

Ore 16 – Sala Informagiovani a MO.CA

Alla scoperta del mondo della birra: un incontro aperto a tutti per conoscere storia e curiosità di questa straordinaria bevanda, con Eugenio Signoroni, curatore della Guida alle birre d’Italia 2025.

Ingresso gratuito. Per partecipare, iscriviti a questo link

Ore 17 – Laboratorio del Gusto presso Birreria La Pulce

Viaggio nella bassa (fermentazione)

Le basse fermentazioni, le lager, sono certamente uno dei segmenti che più è cresciuto negli ultimi anni. La loro semplicità di bevuta, la gestione delle sfumature, la piacevolezza e l’accessibilità anche per un pubblico non esperto le hanno rese sempre più interessanti. In questa degustazione se ne scopriranno le tante possibili versioni.

Le birre in degustazione:

Alder – Gasthaus

– Gasthaus Altavia – Scau

– Scau Biren – Sylvie

– Sylvie Birrificio Italiano – Nigredo

– Nigredo La Piazza – Winternacht

– Winternacht Lariano – La Grigna

In abbinamento i salumi dell’Azienda Agricola Sacchelli Mario – Gombito (CR)

Costo del laboratorio comprensivo di una copia della Guida alle Birre d’Italia: 25 €

Partecipazione su prenotazione telefonando al numero 030 4197939

Ore 17 – Laboratorio del Gusto presso Birreria Taverna di Paola

La birra in botte

La maturazione (e la fermentazione) in legno offre moltissime opportunità, ai birrai artigianali. Si può andare dalle note wild alle note calde del legno. In questo laboratorio affronteremo il tema da tutti i punti di vista assaggiando birre che interpretano il rapporto con la botte nei modi più diversi.

Le birre in degustazione:

Baladin – Xyauyù Barrel 2017

– Xyauyù Barrel 2017 Ca’ del Brado – Montesole

– Montesole Carrobiolo – Barbasaison

– Barbasaison La Diana – Lavinia

– Lavinia Menaresta – Birra Madre

– Birra Madre Ritual Lab – Oersted

In abbinamento il cioccolato di Passion Cocoa di Paolo Devoti – Rho (MI)

Costo del laboratorio comprensivo di una copia della Guida alle Birre d’Italia: 25 €

Partecipazione su prenotazione telefonando al numero 030 3751203

L’Italia delle birre artigianali

Una selezione di birre e sidri dei produttori premiati dalla Guida alle birre d’Italia 2025 in degustazione alla spina e in bottiglia nei seguenti locali: